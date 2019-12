Piante colorate: colori improbabili sono fregature… occhi aperti sulle principali truffe in commercio

Buongiorno e bentornati in questa rubrica. Sono Domenico Simonetti , da sempre con la passione per le piante e per i fiori, aiuto ormai da anni altri appassionati coltivatori a gestire al meglio la propria collezione di orchidee e piante varie. Potete trovarci e interagire più facilmente con quesiti e nostre risposte sul nostro gruppo Facebook “ Blossom Suite - Orchidee: cura e vendita ”. Ci occuperemo di dare semplici consigli per gestire le piante che teniamo in casa, sul balcone o in giardino.

Spesso si vedono e vendono presso fiorai, centri di giardinaggio, ma anche online sulle principali piattaforme di e-commerce alcune piante che sono state verniciate artificialmente e vendute a prezzo anche significativamente più alto. Vediamo le principali “bufale” in cui l’utente può incappare.

- Orchidea blu: phalenopsis originariamente bianche e/o rosa, a cui viene iniettato del colore blu molto acceso. Il risultato è una orchidea con un colore decisamente improbabile pure sul pianeta Pandora

In questo caso il danno alla pianta è limitato ai fiori e se si coltiva correttamente la pianta, la prossima fioritura sarà di fiori totalmente bianchi o con striature rosa senza la tonalità di azzurro/blu.

- Rose blu. Come le phalenopsis il colore viene iniettato nello stelo. Di solito si usano rose bianche, in modo da accentuare il risultato con questo colore assolutamente non naturale e non ottenibile con incroci. Spesso anche le ultime foglie hanno un po’ di blu assieme al verde

Altro esempio sono le piante succulente e i cactus che per esigenze puramente estetiche vengono verniciati. In questo caso il danno alla pianta è decisamente maggiore, perché fino a quando la pianta non forma nuove foglie, parte di fusto, la sua capacità di fare fotosintesi è compromessa