Rilevare gli incendi in montagna con l'intelligenza artificiale: parte dalla Val Susa il primo progetto pilota europeo

Rilevare gli incendi in montagna con l'intelligenza artificiale: parte dalla provincia di Torino il primo progetto pilota europeo. Finanziato con i fondi del Pnrr, Smoke Automatic Detection permette di individuare tempestivamente focolai nei territori montani. Un monitoraggio reso possibile all'installazione di telecamere equipaggiate con un software di AI.

Al via Alta Valle di Susa

Quest'ultimo consente di individuare pennacchi di fumo e roghi in tempo reale, riducendo il rischio di propagazione. La sperimentazione del progetto ha preso il via a luglio in Alta Valle di Susa, nei comuni Bardonecchia, Oulx e Sauze per un'area complessiva di circa 80 chilometri quadrati.