Arrestato in una pizzeria dopo essersi dato alla fuga

Mercoledì, poco prima delle 5 del mattino, transitando in corso Brescia, gli agenti della Squadra Volante hanno incrociato un cittadino straniero che alla loro vista si è dato alla fuga.

Poco dopo, i poliziotti lo hanno rintracciato in un locale di corso Palermo, seduto, intento a mangiare la pizza. L’uomo, un cittadino senegalese di 41 anni, alla vista degli agenti ha tentato, senza riuscirci, di ingerire una decina di ovuli di cocaina in suo possesso. Per portare a termine il suo intento ha anche colpito a calci gli operatori della Polizia di Stato.

Nel giubbino dell’uomo, i poliziotti hanno poi trovato un tubetto di colla stick, appositamente modificato, che conteneva altri 26 ovuli di cocaina. Complessivamente gli agenti hanno sequestrato all’uomo oltre 20 grammi di droga.

Alla luce dei fatti, il quarantunenne senegalese è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti.