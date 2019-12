''English in funny'' per i bimbi delle scuole dell'infanzia di Nichelino

Nelle scuole di Nichelino si comincia ad approcciarsi all'inglese a 5 anni. La giunta comunale ha infatti approvato il progetto “English in funny” da realizzarsi nel corrente anno scolastico.

L'iniziativa è rivolta a 23 gruppi di bambini delle scuole dell'Infanzia statali dei quattro Istituti comprensivi della città. ''Riteniamo sia di fondamentale importanza favorire un approccio alla lingua straniera già durante il primo percorso scolastico, quello nella scuola dell’infanzia - spiega il vicesindaco e assessore all'Istruzione Filippo D'Aveni - Sin dalla più tenera età, infatti, i bambini assimilano moltissime informazioni provenienti dal mondo esterno e, se opportunamente sollecitati, sono in grado di acquisire competenze linguistiche e comunicative. È compito della scuola dell’infanzia porre le basi per un interesse alla lingua straniera e suscitare nel bambino curiosità attraverso l’apprendimento di un nuovo codice linguistico, che verrà poi verrà approfondito negli anni successivi della scuola primaria''.

Il progetto si inserisce nell'abito delle indicazioni nazionali per la scuola del primo ciclo, che sottolineano l’importanza di un precoce approccio con la lingua straniera quale strumento per costruire solide competenze anche nell’incontro con culture diverse. Il costo di “English in funny” sarà di 20 mila euro per l'anno scolastico 2019/20.

L'intervento prevede tre azioni: stimolare la curiosità e l’interesse verso l’apprendimento di una lingua straniera; favorire un approccio alla lingua inglese attraverso il gioco e l’utilizzo di canzoni, rime e filastrocche; e promuovere l’apprendimento si semplici parole ed espressioni comunicative in lingua inglese.