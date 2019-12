''Etichetta? Falla giusta!'', nasce un nuovo servizio digitale sull’etichettatura e la sicurezza alimentare

Il Portale Etichettatura e sicurezza alimentare nasce dall’esperienza maturata dalla Camera di Commercio di Torino attraverso lo Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare; un servizio di primo orientamento nato nel 2009 a Torino e in Piemonte e attualmente attivo in più di 60 province italiane, fra le quali la provincia di Cuneo.

La costante crescita dello Sportello ha fatto emergere l’esigenza di offrire agli operatori del settore un supporto digitale ancora più strutturato, fruibile, funzionale e con maggiori contenuti.

Per accedere al Portale dell’Etichettatura Alimentare le imprese che operano nel settore agroalimentare devono effettuare una registrazione, a seguito della quale potranno poi accedere alla loro area riservata per inserire i quesiti e visualizzare le relative risposte.

Inoltre le imprese registrate al Portale possono utilizzare la funzionalità “Crea la tua etichetta” che consente di esercitarsi a creare le proprie etichette utilizzando un modello predefinito, ma non precompilato; l’impresa deve infatti scrivere le indicazioni così come richiesto dalla normativa. Il fac-simile dell’etichetta creata può quindi essere inoltrata allo Sportello Etichettatura per richiedere un commento.

Per le imprese cuneesi il servizio è interamente gratuito in quanto è finanziato dalla Camera di commerio.

Il Portale è accessibile a tutti, compresi i consumatori, per consultare il materiale informativo disponibile, in particolare i riferimenti normativi, le schede dei prodotti del territorio relative agli Enti che hanno aderito al progetto e le FAQ con le risposte finora elaborate in base all’esperienza di tutti gli Sportelli.