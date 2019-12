In Piemonte arriva il modello unico telematico per dare avvio a un cantiere

Un solo modello telematico per dare avvio ad un cantiere in Piemonte: ad annunciare la novità è l'assessore regionale alla Semplificazione Roberto Rosso.

Dalla primavera 2020 nei Comuni dove è attivo il MUDE la trasmissione di inizio lavori alle ASL dovrà avvenire esclusivamente tramite questo sistema. La piattaforma elaborata dal CSI provvederà ad inoltrarlo agli altri enti, senza che debba più farlo il committente del cantiere.

"Abbiamo poi messo per il prossimo triennio- ha spiegato Rosso - 120 mila euro per la formazione di chi si occupa delle pratiche agli sportelli unici per le attività produttive (Suap) ed edilizia (Sue)".