La Vertenza Torino arriva sotto palazzo Lascaris: ecco tutte le facce della stessa crisi. "Serve una soluzione unica" (FOTO e VIDEO)

Decine e decine di persone, striscioni, slogan. Soprattutto richieste di aiuto. Cinque crisi insieme, per dare la dimostrazione plastica che i dolori dell'una sono gli stessi delle altre: cambiano solo i nomi, ma non i timori e le incertezze per il futuro occupazionale della città.

Si sono dati appuntamento sotto i balconi di Palazzo Lascaris, in via Alfieri 15, i lavoratori di Embraco, Mahle, Lear, Olisystem e Alpitel, quattro delle aziende che stanno vivendo situazioni di difficoltà e i cui dipendenti rischiano il posto. C'è chi queste situazioni già le conosce e le vive da tempo, chi invece ci si è ritrovato catapultato solo nelle ultime settimane. Fanno anche loro parte della "Vertenza Torino", che CGIL, CISL e UIL hanno lanciato unitariamente venerdì scorso con una fiaccolata nelle vie del centro della città e che ora si prepara a tenere acceso i riflettori su un territorio in cerca di idee e di rilancio.

"Serve un piano generale per la città - ribadiscono i sindacati -, è inutile continuare a inseguire azienda per azienda, esuberi dopo esuberi. Serve una cabina di regia che possa indirizzare le risorse su un progetto comune di rilancio dell'economia cittadina. Le poche cose che si stanno facendo come il Competence Center e le collaborazioni con il Politecnico e l'Università di Torino, rischiano di essere avulse da un contesto generale e quindi poco efficaci per trovare una via di uscita da questa crisi".

In questo caso, è il mondo metalmeccanico a far sentire la propria voce, con Fim, Fiom e Uilm in prima fila. Anche se, come hanno ricordato i segretari provinciali Davide Provenzano (che proprio martedì ha raccolto il testimone di Claudio Chiarle), Edi Lazzi e Luigi Paone. "Le aziende presenti oggi non sono le uniche - ricordano - ma lo stesso discorso vale per l'Alcar, la Blutec, la Manital, la CNH e la Comital".

E Lazzi aggiunge: "Non ha più senso andare a cercare soluzioni per le singole emergenze, ma serve un unico tavolo, un'unica regia".

"Vogliamo prevenire le crisi - ha detto questa mattina il Presidente Alberto Cirio sulle numerose vertenze aperte - e non curarle. Questo è il motivo per cui parte il gruppo di lavoro all'interno dell'assessorato regionale che permette un monitoraggio preventivo sulle situazioni di crisi". "Noi comunque -ha aggiunto il governatore .-garantiamo tutti gli ammortizzatori sociali, l'utilizzo del fondo sociale per pagare la cassa integrazione, le risorse necessarie a riqualificare i lavoratori che per essere ricollocati nel mondo del lavoro,le misure speciali per i cinquantenni, categoria più debole tra chi perde il lavoro''.

''Queste sono misure concrete. Ci piacerebbe poterne fare a meno, cioè essere stati così bravi, insieme al mondo industriale piemontese, a prevenire, evitando di aprire paracaduti".

“L’incontro con i rappresentanti sindacali di diverse aziende metalmeccaniche e non del Torinese che hanno dichiarato una situazione di crisi è stato un primo importante passo verso una collaborazione tra le Istituzioni e i lavoratori. Il nostro Gruppo ha voluto con forza questo confronto, un percorso metodologico che è sempre stato seguito negli anni di governo del centrosinistra”, dichiarano il vicepresidente della III Commissione del Consiglio regionale Raffaele Gallo e il Consigliere regionale Pd Diego Sarno.

“Dobbiamo creare una sinergia che ci consenta di difendere tutti insieme la nostra economia. Purtroppo molte delocalizzazioni non si verificano a causa di reali crisi, ma sono dettate dalla ricerca da parte delle aziende di opportunità più favorevoli e di manodopera a basso costo. Non possiamo consentirlo e ci batteremo al fianco dei lavoratori per preservare i loro posti e difendere il nostro territorio”, concludono Gallo e Sarno.