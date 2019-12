Torino, in viaggio sul tram storico con Babbo Natale

Sabato 21 e domenica 22 dicembre Babbo Natale sale sul tram storico. Il tram 502 dall’inconfondibile colore rosso e crema, sarà presente nella consueta cornice di piazza Castello, fronte Teatro Regio, e ogni mezz’ora circa porterà i passeggeri in giro per il centro storico.

Sabato l’orario sarà dalle 10.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30; domenica dalle 14 alle 17.30. I giri in compagnia di Babbo Natale porteranno i passeggeri in un viaggio a ritroso nel tempo, potendo ammirare la Torino odierna dai finestrini di un tram d'altri tempi.

Il tram storico 502 fa parte di una piccola serie di sei vetture acquistate dall'Atm di Torino nel 1924 dall'Ansaldo, originariamente costruite per la città de La Spezia. Si tratta di vetture a sei finestrini con ampi terrazzini. Dopo aver fatto servizio passeggeri fino al dopoguerra, la 502 venne utilizzata come tram di servizio e poi accantonata. Nel 2009, dopo quasi 20 anni di inattività è tornata sui binari di Torino per giri speciali.