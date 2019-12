Mobilità disabili, in arrivo la sosta gratuita nelle strisce blu

A Torino è in arrivo un'importante novità nel campo della mobilità delle persone con disabilità: nelle intenzioni di Palazzo Civico, infatti, c'è l'introduzione della sosta gratuita all'interno delle strisce blu.

Ad annunciarlo sono stati l'assessora ai trasporti Maria Lapietra e il disability manager Franco Lepore durante la cerimonia di insediamento negli uffici dell'Informadisabile in Via Palazzo di Città: "Una scelta - ha dichiarato quest'ultimo - che consentirà alle persone con disabilità munite di contrassegno di parcheggiare gratis anche negli spazi riservati alla sosta a pagamento. Si tratta di una proposta fatta da me e subito condivisa dall'assessora".

Ma non finisce qui, perché la Giunta ha anche pensato ai più giovani: "È già stato adottato un provvedimento - ha proseguito Lepore - che permetterà ai minori di quattordici anni, anche se in possesso di contrassegno provvisorio, di richiedere uno stallo gratuito sotto casa. L'obiettivo è quello di creare meno problemi possibili a chi ha difficoltà di deambulazione".