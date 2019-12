Tutto lo sport e il cinema in mobilità

Grazie al sistema operativo Android, molti produttori di contenuti video hanno creato un’applicazione gratuita da scaricare sul tablet e, sfruttando la connessione Wi-Fi o 4G, effettuare lo streaming di quanto si vuole vedere.

Cinema

Senza dubbio il servizio più utilizzato per vedere film, serie TV, documentari e via dicendo è Netflix, che ha una sua app dedicata ma per la fruizione è necessario pagare un abbonamento mensile. Una delle caratteristiche vincenti di Netflix è la produzione di film e serie TV originali, il che vuol dire che si potranno vedere solo ed esclusivamente tramite questa piattaforma di streaming. Altra caratteristica che piace molto agli utenti è la possibilità di fare il download dei film e delle puntate della serie TV preferita e guardarle in un secondo momento, anche in assenza di connessione a internet.

Una valida alternativa a Netflix è Amazon Prime Video, che consente di vedere i contenuti (sempre tramite app) gratuitamente per tutto coloro che hanno sottoscritto un abbonamento Amazon Prime. Il costo di tale abbonamento è di 36 euro all’anno. Come per Netflix, sono proposti film e serie TV originali realizzate da Amazon. Il catalogo generale è un po’ meno vasto rispetto a quello di Netflix ma di sicuro qualcosa da vedere si trova sempre, soprattutto se siete amanti dei film un po’ datati che magari vi sono sfuggiti quando sono stati trasmessi in TV.

Altro servizio in streaming per vedersi un bel film o una serie TV è Sky Cinema. Tramite l’app Sky Go è possibile vedere tutti i film in programmazione (se si ha un abbonamento attivo a Sky Cinema) e anche le serie TV. Inoltre, pagando un supplemento, è possibile avere Sky Go Plus, che rispetto al primo consente di scaricare il film preferito e vederlo quando si ha tempo, in aereo o in treno, o comunque anche se non c’è connessione a internet.

Per vedere i programmi di Sky si può anche pensare a Now TV, che in pratica è la piattaforma streaming della Pay TV. I programmi sono disponibili tramite app da scaricare sul proprio tablet e ci sono diversi tipi di ticket con prezzi variabili in base alle proprie esigenze.

Sport

Per chi ama il calcio e vuole vedere le partite anche se non è tra le mura di casa, ci sono due opzioni. La prima è Sky Go attivando l’abbonamento Sky Sport o Sky Sport Serie A, o eventualmente entrambi per non perdere nessun match del massimo campionato di calcio italiano trasmesso dalla piattaforma.

Con un tablet Samsung con 4G, la partita si potrà vedere anche in spiaggia o in qualsiasi altro luogo dove non sia presente una connessione Wi-Fi. All’incirca una partita di calcio completa “si mangia” 1 GB di dati, quindi se sovente si è fuori casa e si vuole vedere più di un match al mese è meglio prevedere un abbonamento con molti gigabyte a disposizione.

Con Sky Sport si possono vedere tutte le partite della Champions League e dell’Europa League, più il posticipo della domenica sera a una gara della domenica pomeriggio. Inoltre sono visibili anche incontri dei campionati esteri tedesco e inglese (Bundesliga e Premier League). Con Sky Sport Serie A si vedranno tutti gli altri incontri del campionato di Serie A, ma non le partite di Champions League ed Europa League. Sky comunque propone un massimo di sette partite a weekend sulle dieci disponibili.

Per poter vedere anche le restanti tre è necessario attivare un abbonamento a DAZN, la seconda piattaforma sportiva presente in Italia. Così si vedrà l’anticipo del sabato sera, il match delle 12.30 della domenica e una gara del pomeriggio sempre di domenica. Recentemente Sky ha deciso di “regalare” le tre partite DAZN agli abbonati che hanno sia Sky Sport, sia Sky Sport Serie A da almeno 3 anni. Per vedere tutto sul tablet è comunque necessario scaricare lo stesso l’app DAZN. L’attivazione di DAZN gratuita tramite SKY prevede alcuni passaggi che sono ben specificati sul sito della pay-per-view .

Il servizio trasmette anche molti altri eventi sportivi in esclusiva e di rilevo, come il SuperBowl e le partite del campionato spagnolo e francese. Tra le novità c’è anche la possibilità di vedere, senza costi aggiuntivi, i canali tematici delle due squadre milanesi, ovvero Inter TV e Milan Channel.