Infrastrutture, Bonomo (Pd): “In arrivo 135 milioni di euro per i ponti e viadotti del Piemonte”

«Fatti e non parole. In pochi mesi di Governo, il Partito Democratico ha dimostrato di tradurre le idee e i progetti in atti concreti. Lo testimonia lo stanziamento di oltre 5 miliardi di euro, da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la mobilità sostenibile nelle città, la manutenzione dei ponti e la sicurezza delle ferrovie. Ieri è arrivato il via libera dalla Conferenza Unificata che si è riunita a Roma», commenta la deputata canavesana del Pd, Francesca Bonomo.

Sono in arrivo 135 milioni di euro per una serie di interventi su ponti e viadotti del Piemonte previsto dal ‘decreto Ponti’, che permetteranno - tra gli altri - di mettere in sicurezza il “Ponte Preti”, sulla pedemontana 565 a Strambinello. «Un’opera che era stata indicata tra le priorità dall’Agenzia per lo Sviluppo del Canavese, che rappresenta gli attori economici, sociali, sindacali e amministrativi del territorio - prosegue Bonomo - una criticità che era stata sollevata anche dal senatore Eugenio Bozzello e dall’associazione Club Turati Canavese. Questo è un risultato reso possibile grazie all’ottimo lavoro di squadra che ha visto un forte impegno sia dei parlamentari canavesani che delle Amministrazioni locali. Sono diversi gli interventi previsti nel Canavese: in seguito allo stanziamento di queste importanti risorse, verranno sistemati anche i ponti che attraversano il torrente Stura tra Ciriè e Robassomero e a Villanova.

Ad oggi il nuovo Governo, grazie anche all’impulso del Pd, ha fatto il suo dovere: poiché passati 24 mesi i finanziamenti non spesi verranno revocati, ci auguriamo che anche la Regione e la Città Metropolitana facciano la propria parte, affinché si riesca a raggiungere, nel più breve tempo possibile, i risultati sperati».