Antivigilia di lotta: i dipendenti Auchan in via Garibaldi per chiedere garanzie

A indire la protesta sono le sigle di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil di Torino e provincia. "La complessa trattativa sindacale continua a non generare risultati soddisfacenti in merito alla garanzia occupazionale ed al mantenimento dei diritti acquisiti a beneficio delle lavoratrici e dei lavoratori in transito dalla prima alla seconda realtà aziendale - spiegano i rappresentanti dei lavoratori -. Dopo l’ennesimo infruttuoso incontro tenutosi nei giorni scorsi al Mise, sono state proclamate a livello nazionale due giornate di sciopero".

La prima, proprio lunedì 23 dicembre. Per quanto riguarda Torino, il presidio si terrà dalle 10.30 alle 12.30 in via Garibaldi all'angolo con via Milano. Nel corso del presidio saranno distribuiti volantini informativi alla cittadinanza e caramelle ai bambini.