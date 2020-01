Sette giorni per la settima edizione del TUC all’Ambrosio Cinecafè

Dal 22 al 28 marzo 2020, l’associazione culturale SystemOut e l’A.C.S.D. ArtInMovimento propongono, a Torino, la settima edizione del Torino Underground Cinefest , per quest’anno presso l’Ambrosio Cinecafé, che si trova in corso Vittorio Emanuele II 52.

Sarà a brevissimo online il bando per la selezione dei volontari. “Stiamo crescendo. Abbiamo raggiunto i sette giorni di programmazione, eguagliando così festival storici e, data l’affluenza delle scorse edizioni, abbiamo cambiato location, scegliendo, nello specifico, la Sala 1 dell’Ambrosio Cinecafé di ben 440 posti. Continuiamo nel nostro impegno di dare visibilità e risonanza al cinema indipendente, genere prolifico in tutto il mondo, e di avvicinarlo al nostro pubblico che è sempre attento alle innovazioni e ai nuovi linguaggi della settima arte. La macchina è già al lavoro. Per questa settima edizione abbiamo in serbo alcune sorprese”, conclude Mauro Russo Rouge.