Tram va improvvisamente a fuoco, passeggeri evacuati in tutta fretta

Da alcuni giorni, dopo mesi di piogge e un meteo talvolta impazzito, Torino sta facendo i conti con il primo caldo estivo. Alte temperature che, con molta probabilità, hanno fatto andare arrosto il motore di un vecchio tram della linea 15 nella mattina di oggi, giovedì 11 luglio.

Passeggeri scesi di corsa

I passeggeri sono stati costretti a scendere in tutta fretta, quando il mezzo ha preso fuoco verso l'ora di pranzo, mentre stava percorrendo corso Vittorio Emanuele all'incrocio con corso Galileo Ferraris: il tram, una di quelle vecchie carrozze arancioni, è stato fermato d'urgenza dal conducente, che ha subito chiamato i soccorsi.

L'intervento dei pompieri

Sul posto sono giunti carabinieri, personale Gtt e i Vigili del fuoco, che per spegnere le fiamme hanno usato una grossa quantità di schiuma che così ha invaso quel tratto di strada, facendo sembrare in lontananza l'asfalto ricoperto di neve.

Nessuno dei passeggeri ha avuto conseguenze per quanto accaduto, se non traffico andato in tilt per alcuni minuti, dopo l'arrivo dei mezzi di soccorso.