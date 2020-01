Rissa tra nigeriani e albanesi per motivi di droga in corso Giulio Cesare: manette per tre

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 gennaio, verso le ore 14.15, Agenti del VII Comando Aurora/Vanchiglia/Madonna del Pilone della Polizia Municipale di Torino sono intervenuti in corso Giulio Cesare, all'altezza del civico 99, per sedare una rissa scoppiata tra due cittadini di nazionalità nigeriana, con precedenti di spaccio e uno anche di lesioni e rapina, e due cittadini di nazionalità albanese, di cui uno con analoghi precedenti di spaccio.

L'uso di alcuni cacciaviti ha causato lesioni ad alcuni dei contendenti che sono finiti al Pronto Soccorso degli Ospedali San Giovanni Bosco e Gradenigo. Dopo le cure, tre dei quattro fermati, che sono stati bloccati anche grazie all'intervento di una pattuglia dei Carabinieri, sono stati accompagnati presso il Comando di via Bologna 74 ove gli Agenti, in contatto con il Magistrato di Turno, stanno valutando l'ipotesi dell'arresto per rissa aggravata.

Il quarto fermato è rimasto ricoverato al San Giovanni Bosco causa frattura del bacino e mandibola rotta. Ancora ignote le cause che hanno scatenato la rissa.