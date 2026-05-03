Aggressione e rapina vicino alla stazione di Pinerolo: arrestato un 38enne senzatetto

Aggressione nei pressi della stazione di Pinerolo.

I fatti risalgono a venerdì 1° maggio quando alle ore 18 circa in piazza Garibaldi una pattuglia della Sezione Radiomobile della locale compagnia carabinieri è intervenuta a seguito di segnalazione di lite in corso.



Giunti sul posto i militari hanno trovato un cittadino che lamentava di essere stato aggredito a colpi di pietra da un individuo che gli aveva sottratto la spesa, fuggendo nelle vie limitrofe.



I militari hanno individuato poco lontano un trentottenne di origine marocchina, noto alle forze di polizia e senza fissa dimora, che tentava di allontanarsi; l'uomo ha opposto viva resistenza al controllo ma è stato immobilizzato e portato in caserma dove è stato riconosciuto dalla vittima quale suo aggressore. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario.



L'aggressore è stato condotto in carcere con imputazione di resistenza a pubblico ufficiale e rapina.