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Cronaca | 03 maggio 2026, 16:25

Aggressione e rapina vicino alla stazione di Pinerolo: arrestato un 38enne senzatetto

L'uomo è accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale

Aggressione e rapina vicino alla stazione di Pinerolo: arrestato un 38enne senzatetto

Aggressione nei pressi della stazione di Pinerolo. 

I fatti risalgono a venerdì 1° maggio quando alle ore 18 circa in piazza Garibaldi una pattuglia della Sezione Radiomobile della locale compagnia carabinieri è intervenuta a seguito di segnalazione di lite in corso.

Giunti sul posto i militari hanno trovato un cittadino che lamentava di essere stato aggredito a colpi di pietra da un individuo che gli aveva sottratto la spesa, fuggendo nelle vie limitrofe. 

I militari hanno individuato poco lontano un trentottenne di origine marocchina, noto alle forze di polizia e senza fissa dimora, che tentava di allontanarsi; l'uomo ha opposto viva resistenza al controllo ma è stato immobilizzato e portato in caserma dove è stato riconosciuto dalla vittima quale suo aggressore. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario.

L'aggressore è stato condotto in carcere con imputazione di resistenza a pubblico ufficiale e rapina. 

redazione

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