Martor di Brandizzo, domani la visita di Nosiglia. Pettigiani (Fiom-Cgil): "In presidio per opporci a 117 licenziamenti"

La Fiom Cgil di Torino rende noto che domani, 8 gennaio, alle ore 16, l'Arcivescovo di Torino Mons. Nosiglia visiterà il presidio delle lavoratrici e dei lavoratori della Martor di Brandizzo per dimostrare vicinanza e solidarietà a chi lotta per difendere il proprio lavoro.

"Apprezziamo la disponibilità di Mons. Nosiglia a visitare il presidio sindacale che prosegue ininterrottamente da prima di Natale davanti allo stabilimento per opporsi ai 117 licenziamenti annunciati dalla proprietà", spiega il responsabile della Martor per la Fiom Cgil, Luca Pettigiani.

"L'azienda ha chiesto al Tribunale di Ivrea l'ammissione al concordato preventivo, ma con l'intenzione di cessare ogni attività. L'interesse di una azienda emiliana ad affittare un ramo d'azienda non può essere la soluzione poiché ad oggi garantirebbe il proseguimento dell'attività lavorativa solo per 45 dei 117 attuali dipendenti. Il presidio ha ricevuto in queste settimane la solidarietà di tanti cittadini, di lavoratori di altre aziende del territorio, di amministratori locali e parlamentari. Venerdì all'incontro sindacale previsto all'Unione industriale chiederemo l'immediata sospensione di ogni procedura di licenziamento".