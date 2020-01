Il comfort living debutta a Las Vegas: Finder presenta il sistema YESLY

Un po’ di Piemonte anche a Las Vegas: Finder debutta alla manifestazione hi-tech più importante del mondo con la sua gamma di prodotti dedicati al comfort living.

L’azienda multinazionale, nata nel 1954 in provincia di Torino e oggi attiva con 26 filiali nel mondo, partecipa per la prima volta nella sua storia al Consumer Electronics Show - CES che ogni anno si tiene a Las Vegas, luogo in cui pionieri, pensatori, innovatori e tutti gli addetti ai lavori nel mondo della tecnologia si incontrano, una volta all’anno, per comunicare al mondo quali saranno le novità del prossimo futuro.

Quest’anno Finder guadagna un posto di rilievo (unica azienda italiana presente con uno stand nel padiglione dedicato alle tecnologie per smart home) e presenta, presso il Las Vegas Convention Center, luogo della manifestazione, il sistema YESLY e la gamma per la termoregolazione BLISS.

La smart home made in Italy funzionale e sostenibile

L’azienda italiana, famosa per aver brevettato nel 1949 il primo relè passo-passo moderno, è

da sempre legata alla propria tradizione e anche con il suo nuovo concetto di comfort living non dimentica le proprie radici. Il cuore del sistema YESLY, infatti, è un relè multifunzione dotato di Bluetooth che, insieme agli altri dispositivi YESLY , permette il controllo a distanza di luci e tapparelle con lo smartphone, con appositi pulsanti wireless di design o con la voce, attraverso gli assistenti vocali di Google e Amazon.

Tutto il sistema, inoltre, è comandabile anche da remoto, quando ci si trova fuori casa, previa installazione di uno specifico dispositivo Gateway collegabile alla rete WiFi domestica.

Luci, tapparelle ma non solo: Finder completa la linea per il comfort living con Bliss, serie per la termoregolazione civile integrabile al sistema YESLY, composta da un termostato e un cronotermostato WiFi, per regolare, con stile, la temperatura di casa in ogni momento della giornata.

La possibilità di connettere il sistema di climatizzazione alla rete WiFi di casa, inoltre, permette di ottenere il clima desiderato anche da remoto, semplicemente impostando la specifica app Bliss dal proprio smartphone, programmando la temperatura di ogni ambiente domestico con un sensibile risparmio sui consumi in bolletta.

Funzionalità e sostenibilità con un occhio di riguardo verso il design: entrambi i dispositivi, dotati di una superficie con tasti capacitivi a sfioro che si attivano con un semplice tocco, valorizzano l’ambiente circostante con uno stile minimal e versatile.

CES 2020, la fiera hi-tech più importante al mondo





La fiera di Las Vegas, organizzata dalla Consumer Technology Association e dal 1967 punto di riferimento globale nel settore della tecnologia, vede presentare ogni anno migliaia di prodotti prima della loro commercializzazione, coinvolgendo grandi e piccoli brand ma anche blogger e giornalisti di tutto il mondo, con una copertura mediatica internazionale.

L’edizione del 2019, per esempio, ha visto partecipare più di 175 mila professionisti dell’industria e oltre 4400 aziende espositrici, con una copertura di comunicazione crossmediale che ha raggiunto circa un milione di menzioni.

La presenza a questa importante manifestazione, dunque, si trasforma in una straordinaria occasione di visibilità a livello mondiale che l’Italia ha colto con orgoglio grazie al sistema per smart home sviluppato da Finder.