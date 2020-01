Un software per recuperare i dati persi su Mac

Avete bisogno di recuperare file cancellati sul vostro Mac, come documenti personali, musica, foto o video? Avete problemi ad accedere a un'unità USB esterna o una scheda di memoria dalla fotocamera? Keep calm! Esistono in rete alcuni siti di recupero file, specializzati in questo complesso settore. Mettono a disposizione software capaci di ripristinare qualsiasi file o cartella o ricostruire file grafici, documenti, video, audio e molto altro ancora. Ma se desiderate andare sul sicuro e non perdere troppo tempo in richerche su internet, vi consigliamo di provare l'efficacia del software recupero dati EaseUS.

Questo software recupererà e ripristinerà tutti i dati persi, corrotti, danneggiati, cancellati o formattati sul vostro Mac, analizzando in profondità tutti i file e ritrovando perfino documenti, e-mail, immagini, file audio e video che pensavate fossero andati persi per sempre. Il sistema offre diverse funzionalità per aiutarvi a recuperare i vostri dati in modo semplice ed efficiente. Queste funzionalità prevedono una scansione approfondita per recuperare tutti i dati persi o cancellati, un salvataggio delle informazioni di scansione, un aggiornamento automatico, un avvio anteprima, che consente di visualizzare i risultati della scansione durante il processo di analisi, una ricerca personalizzata per recuperare i dati in base ai propri criteri e molto altro ancora.

Ma non è tutto! Con il software di recupero dati EaseUS potrete anche personalizzare la vostra ricerca. State pur certi che non perderete mai il contenuto di una vostra e-mail, il filmato della vostra videocamera, la registrazione audio o lo scatto speciale di una fotografia. Il software consente inoltre di selezionare qualsiasi unità connessa a una posizione specifica su un'unità o un supporto di memorizzazione collegato al sistema. Questo software è in grado di avviare un'analisi approfondita dello spazio in questione al fine di recuperare tutti i dati persi o cancellati, cercando i file persi in base alle loro firme. Questa opzione di recupero consente di ripristinare tutti i dati che il software può trovare sulla fonte che avrete selezionato. Se i dati desiderati non dovessero comparire nell'elenco dei file al termine del processo di scansione, è possibile optare per una scansione approfondita e completa dell'unità selezionata. Al termine della scansione, verrà visualizzata una finestra di dialogo che mostrerà il numero di file e cartelle identificati durante la scansione profonda.