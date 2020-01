 Regione Piemonte, Ruzzola (Fi): “Garantire i contributi per i Vigili del fuoco volontari”

Impegnare la Giunta regionale a rifinanziare i contributi per i Vigili del fuoco volontari in Piemonte. È quanto chiede l’ordine del giorno presentato dal primo firmatario Paolo Ruzzola (Fi) e approvato dall’Assemblea regionale all’unanimità. In particolare li documento chiede di reperire, nella predisposizione del Bilancio di previsione 2020-2022, le risorse necessarie a garantire la quota di cofinanziamento regionale per completare copertura della graduatoria del bando per la concessione dei contributi