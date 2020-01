Giusta: "Impatto positivo di AxTo sulle periferie torinesi"

Nel ringraziare quanti a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione del Progetto AxTO, il programma per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie, l’assessore Marco Giusta intervenendo questa mattina all’incontro con i consiglieri della 1° Commissione cittadina ha sottolineato il notevole impatto che AxTO insieme a CoCity ha avuto sulle periferie torinesi.

“Da molti anni – ha aggiunto l’assessore Giusta - non venivano stanziati fondi per queste aree cittadine. Grazie ad AxTO sono stati investiti oltre 44 milioni, suddivisi in ambiti che vanno dallo spazio pubblico, alla casa, al commercio, passando per la scuola, la cultura, la comunità e la partecipazione. Questi finanziamenti, assieme al supporto degli sportelli per l'accompagnamento, hanno contribuito a dare un nuovo volto a quelle aree cittadine e ad incentivare il senso di appartenenza ad una comunità. Che fare di questo patrimonio materiale e immateriale e delle tante competenze acquisite grazie ad AxTO? Penso che questo sia oggi il tema importante su cui dovremmo confrontarci. La Città ha ora davanti a sé un nuova sfida: dare continuità ai tanti progetti posti in essere. Per questo abbiamo già contattato i referenti nazionali dei vari uffici ministeriali per impostare un nuovo programma di lavoro, convinti come siamo che la valorizzazione di questi luoghi racchiude in sé un nuovo modo di percepire la Città nel suo complesso”.

AxTO il programma per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie diventa operativo nella primavera del 2017.

Per la realizzazione delle 44 azioni per le periferie torinesi sono stati investiti oltre 44 milioni di euro. Di questi quasi 15 milioni di euro è stato il contributo del bando riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il cofinanziamento della Città si è attestato di poco oltre gli 11 milioni di euro. L’investimento privato supera i 18 milioni di euro. Infine la realizzazione di alcune azioni del progetto ha comportato l'attivazione di ulteriori risorse private per un ammontare di quasi 3 milioni di euro.

Ad oggi e in estrema sintesi, stando ai grandi numeri, nell'ambito delle manutenzioni delle strade sono 70 mila i metri quadri asfaltati, 38 invece sono state le scuole riqualificate. Su 290 cantieri previsti, 262 sono già chiusi, 24 quelli ancora aperti e 4 ancora da avviare. E ancora, sono stati acquisiti 17 alloggi, 630 gli alberi piantati e 3247 quelli potati.

Con AxTO sono stati aperti due sportelli (fissi e itineranti) di accompagnamento che hanno raggiunto circa 10mila cittadini. Sempre all’interno del progetto AxTO, altri sportelli sono stati avviati per fornire servizi di vario genere al cittadino. Si pensi, ad esempio, che agli sportelli “Mai più sole: insieme contro la violenza sulle donne”, sino ad oggi, si sono rivolte più di 200 donne; mentre nell'ambito dell'azione "Innovazione in periferia - FaciliTOxTO" 74 sono le imprese che sono state accompagnate nel percorso per la redazione di un business plan. Dei 74 elaborati approvati per il tutoraggio, 43 sono stati ammessi ad usufruire delle agevolazioni.

Sempre restando nell’ambito dei grandi numeri il Bibliobus, la biblioteca itinerante che viaggia sette giorni su sette, dall’ottobre 2018 ad oggi ha percorso 4.000 km con soste programmate in via Negarville, piazzale Umbria, corso Telesio, via Monte Ortigara, corso Unione Sovietica, il mercato di Borgo Vittoria e piazzale Rostagno; il bus dei libri ha partecipato anche a numerose manifestazioni fra cui Portici di carta, Torino che legge, Salone del Libro, Festival della tecnologia, Feste di via e di quartiere.

In quest’anno ha effettuato oltre 10.000 prestiti di libri per bambini e ragazzi; quasi 900 sono invece le nuove iscrizioni alle Biblioteche civiche torinesi e più 100 le letture dedicate ai bambini e alle loro famiglie.