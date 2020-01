Traduzioni professionali: come trovare l'agenzia giusta

Quando si necessita di una traduzione professionale, è fondamentale affidarsi a dei veri professionisti del settore altrimenti si rischia di compromettere la propria immagine. Che si tratti di un sito web, di una campagna di marketing, di un contenuto editoriale o quant'altro, quando c'è un testo da tradurre l'unica alternativa è questa. Al giorno d'oggi esistono numerosi strumenti online che offrono questo servizio, ma è bene ricordare che nessuno è valido quanto un professionista in carne ed ossa. Se quindi avete bisogno di una traduzione di alto livello, l'unica strada è scegliere un'agenzia che sia certificata e in grado di garantirvi il massimo.

Tuttavia, non tutti i professionisti che si propongono come traduttori si rivelano effettivamente validi, quindi è importante anche trovare l'agenzia giusta, che sia in grado di offrire un servizio di qualità ad un prezzo onesto. Oggi vi diamo alcune dritte per non rischiare brutte sorprese.

Come capire se un'agenzia di traduzione è davvero valida

Per capire se un'agenzia di traduzione è realmente valida è sufficiente controllare che abbia alcune caratteristiche, che sono essenziali per un servizio di qualità. Vediamole brevemente.

# Traduttori professionali madrelingua

In Italia le migliori agenzie di traduzione, come Espresso Translations che è una delle più valide, si avvalgono di linguisti professionali madrelingua, con alle spalle almeno 5 anni di esperienza e in grado di offrire un servizio di alta qualità. Questo è un aspetto fondamentale, perché traducendo nella loro lingua madre possono garantire che i testi risultino naturali e perfettamente comprensibili da chi li legge. Spesso e volentieri non si dà abbastanza importanza a questo elemento e si effettuano traduzioni troppo letterali, in alcuni casi difficili da capire per il target di riferimento.

# Specializzazione nei vari ambiti

Una buona agenzia di traduzioni deve anche essere in grado di offrire un servizio su misura a seconda dell'ambito specifico a cui appartiene il testo. Un articolo destinato ad una campagna di marketing, per esempio, è completamente differente a livello lessicale rispetto ad un documento legale. È quindi importante che ogni lavoro venga effettuato con rigore e con riferimento all'ambito specifico, perché il linguaggio cambia notevolmente a seconda della sua destinazione d'uso.

# Certificazioni di qualità

Per essere sicuri di affidarsi ad un'agenzia di traduzioni professionale e seria si può anche verificare che sia in possesso di certificazioni che ne confermino la qualità. Tra queste una delle più importanti è la UNI EN ISO 17100: uno standard internazionale importante, che attesta la conformità del servizio offerto e la validità dell'agenzia.

# Rapidità ed efficienza del servizio

Un'altra caratteristica che solo poche agenzie di traduzione possiedono ma che è spesso determinante riguarda la rapidità del servizio. In molte occasioni infatti è importante ottenere i testi in breve tempo, senza dover attendere troppo a lungo. Le agenzie che riescono a consegnare i lavori in tempi rapidi si avvalgono di diversi professionisti, ormai specializzati e madrelingua, che dunque riescono ad effettuare la traduzione velocemente. Questo è sicuramente un plus da non sottovalutare, perché sono molte le occasioni in cui capita di avere urgenza.