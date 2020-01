Parco della Salute di Torino, al via dialogo competitivo

Il gruppo di lavoro che si occupa del dialogo competitivo per la realizzazione del Parco della Salute di Torino ha tenuto oggi la prima riunione con una delle associazioni temporanee d'impresa, che in tre ore ha presentato la propria proposta.

Domani i lavori proseguiranno con l'incontro di un altro concorrente. La direzione aziendale della Città della Salute, sottolinea la stessa azienda, "rispetta le indicazioni regionali per un sollecito e completo svolgimento delle procedure di gara, al fine di assicurare ai cittadini la possibilità di continuare a usufruire delle elevate competenze professionali oggi presenti in azienda, ma integrandole in un contesto moderno, più snello ed efficiente".

Il futuro ospedale "consentirà di potenziare l'attività di ricerca, permettendo ai professionisti di di trasferire più rapidamente le terapie e le tecniche diagnostiche innovative nella pratica clinica".