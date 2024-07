Ruba dei vestiti nascondendoli in una borsa schermata: a Vado Ligure arrestato un 31enne torinese

E' stato arrestato dai carabinieri e condannato dopo il rito in direttissima all'obbligo di firma a Torino, un 31enne di origine marocchina residente nel capoluogo piemontese che, nella giornata di ieri (domenica 14 luglio, ndr) è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Vado Ligure dopo che era stato notato appropriarsi senza pagare di alcuni capi di abbigliamento da un negozio presso il centro commerciale locale.

La segnalazione del furto in atto è giunta alla centrale del 112 nel pomeriggio. Giunti sul posto e dopo aver ricevuto una sommaria descrizione del giovane dalle vittime del furto, i militari dell'Arma sono riusciti a individuarlo poco dopo nelle vicinanze e identificarlo, una volta fermato.

Il giovane era ancora in possesso della merce rubata in due distinti negozi dello stesso centro: la refurtiva è stata recuperata e restituita ai proprietari.

Il soggetto, già noto alle Forze dell’Ordine, era ben organizzato per commettere questo tipo di reati: aveva infatti nascosto la refurtiva in una borsa schermata, utile per neutralizzare il funzionamento del sistema antitaccheggio.

E' stato quindi arrestato e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria locale, che nella giornata odierna lo ha giudicato con rito direttissimo, disponendo per il momento l’obbligo di firma a Torino.

"Il positivo esito dell’intervento conferma l’importanza delle segnalazioni dei cittadini, grazie alle quali è stato possibile raggiungere questo risultato" rimarcano dall'Arma savonese, aggiungendo come il procedimento sia attualmente nella fase preliminare e "i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria".