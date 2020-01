Per la dodicesima "notte bianca" di Mozart, la musica arriva anche dentro l'Ospedale Mauriziano

Oltre 70 ore di musica ininterrotta in 15 location differenti, per celebrare Mozart in una manifestazione "diffusa" in tutta la città. Torna a Torino, per il dodicesimo anno di fila, la "Mozart Nacht und Tag", maratona sonora organizzata dall'Associazione Baretti e a cura di Corrado Rollin con la collaborazione di Giorgio Griva, Attilio Piovano e Roberto Monaco.

Sabato 25 e domenica 26 gennaio la città sarà invasa da parrucche canute e dalle note delle più celebri opere del compositore austriaco, nato a Salisburgo il 27 gennaio 1756, senza dimenticare le opere “minori”, per un racconto completo ed emozionante.

Una novità importante riguarda le location: quest'anno, infatti, per la prima volta l'iniziativa arriva anche dentro l'Ospedale Mauriziano, dove la musica può fungere da stimolo terapeutico alleviando le sofferenze.

Al CineTeatro Baretti, inoltre, die Mozart Weiße Nacht (la Notte Bianca di Mozart) presenterà al pubblico di cinefili una notte di proiezioni: si inizia alle 00.20 con il "Don Giovanni" di Jiff Nekvasil, si prosegue alle 3.25 con "Die Zauberflöte" di Axel Manthey, per arrivare all'alba con due proiezioni speciali di Leonard Bernstein direttore della Filarmonica di Vienna. Un contenuto che racconta la storia dell'Associazione Baretti sempre attiva tra cinema teatro e musica e rende omaggio a "Torino Città del Cinema 2020".

Ecco tutti i luoghi che ospiteranno l’evento:

CineTeatro Baretti - Via Baretti 4

Chiesa dei Santi Pietro e Paolo Apostoli - Via Saluzzo 25 bis

Conservatorio Giuseppe Verdi - Piazza Bodoni

Casa del Quartiere di San Salvario - Via Morgari 14

Castello del Valentino - Viale Mattioli 39

Circolo dei lettori - Via Bogino 9

Famijlia Turineisa . Via Po 43

Oratorio di San Filippo Neri - Via Maria Vittoria 5

Ospedale Mauriziano - Largo Filippo Turati 62

Palazzo Reale - Piazzetta Reale 1

Tempio Valdese - Corso Vittorio Emanuele II 23

Villa Amoretti - Biblioteca Civica - corso Orbassano 200

L’ ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. E' invece prevista la libera contribuzione popolare.