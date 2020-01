Cosa prevedono per noi le stelle nei prossimi giorni

ARIETE : La tensione vi renderà nervosi, sensibili, irritabili, pronti a scattare per inezie o a rimanere di stucco dinanzi a soggetti reputati maggiormente onesti e corretti . Altre magagne giungeranno da scritti, bollette, contratti, anzianotti o richieste inopinate. In ambito amichevole qualcuno volterà bandiera o sparirà dalla circolazione: soprassedete perché forse non meritava così tanta considerazione… Acciacchi da lenire consultando un dottore. Una missiva vi lascerà ammutoliti.

TORO : Meticolosi e puntigliosi non accetterete predicozzi e recriminazioni rimbeccando chiunque si permetta di addossarvi colpe inconsistenti o criticare il vostro operato pur se, in brevi lassi temporali, otterrete ciò che volevate facendo magari un salto di qualità o cavandovi uno sfizietto… Tra giovedì e lunedì dovrete sopportare dei soporiferi personaggi, contattare con medici o legali oppure reclamare delle priorità. Combini stuzzichini per fidanzatini e sposini.

GEMELLI : Ansiosi e timorosi vedrete ostacoli ovunque temendo di non riuscire ad essere all’altezza di certe situazioni… Ma suvvia…. le cosine non vanno malissimo siete soltanto voi a vacillare e a somatizzare… Una personcina dal cuore d’oro offrirà spunti di serenità e tranquillità mentre una posteriore, pur accorgendovene in un secondo luogo, vi condizionerà o deluderà, nel contempo una notiziola vi allibirà… Possibili contatti con enti sanitari o bancari. Gola arrossata.

CANCRO : Una miriade di impegni caratterizzerà le prossime giornate lasciando esiguo spazio alla privacy e alla pace.. Nel conversare, riprendere, puntualizzare, state calmi dando un colpo al cerchio e uno alla botte affinché nessuno si impermalisca … Le incoerenze di un familiare vi irriteranno poi, tramite un chiarimento, rimetterete, tutte intere, le uova nel paniere. Causa talune disarmonie planetarie si consiglia prudenza sulla strada e nell’uso di attrezzature varie. Fastidi all’auto.

LEONE : Leggermente imbronciati sbotterete pigliandovela con il primo che capita a tiro …Sarà che il periodo non è esilarante, che siete incasinati, che vorreste che le faccende funzionassero meglio, fatto sta che propenderete a perdere il senso della prospettiva o a buttare il morale in cantina… A rincuorarvi subentreranno delle tenere emozioni, una sorpresina o una soddisfazione squisitamente personale. Digestione laboriosa, mal di schiena o acciacchi stagionali.

VERGINE : Se appartenete alla categoria dei pessimisti basterà un nonnulla a farvi ingigantire problematiche risolvibili con la tenacia e la fermezza… Se invece siete tosti e zucconi sappiate che presto taglierete un traguardo con tanto di meritate ovazioni. Un tipetto falsetto si insinuerà sul lavoro o nel ménage familiare: stanatelo e allontanatelo così come non mancheranno bisticci tra accoppiati causa divergenze di opinione! Promessa da mantenere e fanciulla da sostenere.

BILANCIA : Di fronte ad un sopruso mostratevi superiori, scansando avvilimenti o rancori, partendo dal presupposto che ogni sasso scagliato torna indubbiamente al mittente… Contate inoltre sull’appoggio di amici disposti ad elargire consigli disinteressati. Onde evitare seccanti discussioni, in un preciso frangente, non dite tutto ciò che pensate: scatenereste fuochi e fiammate… La gestione del budget andrà controllata poiché talune spese propenderanno a superare le entrate.

SCORPIONE : Qualcosa sta per variare e voi lì ad aspettare che un evento maturi, un’impresa dia i risultati sperati e che gli astri siano bonaccioni e simpaticamente burloni! Beh qualche infreddolita stella vi spalleggerà, ciò che è andato storto si drizzerà ma … non ancora nel mese corrente… Quindi non vi rimane che aspettare… Ricambiate messaggi carini, approfittate dei saldi per acquistare magliette, vestitini e sorvegliate borsa e portafoglio… Inghippi tra venerdì e martedì.

SAGITTARIO : Non lasciatevi imporre nulla e ragionate con la vostra testa: se poi un’ambiente vi calza strettino ritagliatevi dei piccoli spazi e girate alla larga da chi le spara grosse o spudoratamente mente… Una proposta puzzerà di bruciato: vagliatela prima di dare risposte e indagate su di un piccolo mistero. Dea bendata da pizzicare mettendo al Lotto numeri ritardatari, regalati, sognati o da una dispensatrice di fortuna suggeriti. Pressione ballerina, mal di pancia o nasino piangente.

CAPRICORNO : C’è chi abbisogna di un appoggio da non negare specie se i soggetti in questione attraversano un momentaccio… Diciamo che il momento è incasinato, che i contrattempi trasborderanno o vi agiterete facilmente ma seguitate a guardare oltre dove, una volta scantonati i dispetti di Saturno, ritornerà a splendere il sole… Il benessere o le condizioni di un essere caro impensierirà e uno sborso agiterà. Uno spizzico di maretta aleggerà tra gli accoppiati…

ACQUARIO : Giornate sfiziose, curiose ed incongruenti vi attendono al varco compresi fatterelli talmente paradossali dal far concorrenza a taluni parlamentari …Ma essendoci abituati non imbronciatevi pensando piuttosto a stemperare antichi magoni, farvi avanti nella tortuosa via, voltare vagina, liberarvi di ingombranti fagotti, combinare una serata mangereccia, frequentare esseri allegri e bonaccioni. Bene invece per chi ultimamente ha optato per una convivenza. Doloretti vaganti.

PESCI : Se Giove vi protegge, Marte vi importuna e, da tal marasma astrale, ne scaturiscono giornate movimentate nel corso delle quali converrebbe dar pochino per scontato, incrementare la diffidenza, preventivare un’amarezza, un imprevisto o cercare di comprendere la vera natura di una persona che, pur volendovi bene, si comporta contraddittoriamente. Non trascurate le finanze, l’amore, il benessere e se colpiti da forme influenzali statevene al calduccio.