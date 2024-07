Droga e degrado, un'altra voce da Torino Sud: "I giardini di corso Caio Plinio ormai sono terra di spacciatori"

Ancora una voce, da Torino Sud. Questa volta, a scriverci, è un lettore residente nella zona di corso Maroncelli e corso Caio Plinio. Un'area finita al centro della cronaca soprattutto per quanto riguarda le frequentazioni dei Giardini Maiocco. Poco distanti da piazza Bengasi. A rinforzare quello che sta diventando giorno dopo giorno un coro di disagio.



"La situazione sotto casa, nei nostri giardini - ci scrive Roberto - è oramai fuori controllo: dalle 19 in poi e fino alle 5 del mattino è letteralmente in mano ai "lavoratori di colore" dediti allo spaccio di droga".



"Addirittura - aggiunge - ho notato intorno alle 20 che hanno anche una signora che, lì seduta sulle panchine, distribuisce i panini e, dopo la digestione, resta in attesa di ricevere ordini e partire con i monopattini. Queste persone occupano stabilmente i giardini giocando a pallone fino alle 5 del mattino con schiamazzi e urla etc. Insomma disturbando anche il sonno, dopodiché vanno via, a dormire, mentre per chi ha un lavoro onesto è ormai ora di alzarsi".



"Di sera - conclude il residente - nessuno riesce a portare più i propri bambini, neppure le sigorre arabe che con i loro numerosi figli tutte le estati frequentavano con tranquillità ed educazione i giardini. Ormai sono diventati monopolio assoluto dei "cavalieri del lavoro". E' ora che qualcuno si dia da fare per cercare, anche se è difficile, di risolvere il problema".