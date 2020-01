Appendino: "Orgogliosa del modello Moi, tanti dicevano che non ce l'avremmo fatta"

"Sono molto orgogliosa del modello Moi. Tanti dicevano che non era un problema risolvibile, ma l'abbiamo risolto proprio perché ci siamo mossi tutti insieme, insieme alla Compagnia che ha saputo tentare, anche a rischio di errori". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, dal palco del teatro Carignano in occasione della giornata dedicata ai piani 2020 della fondazione di origine bancaria.

E un certo disgelo sembra ormai acclarato, nei rapporti con il presidente Profumo, in odore di rinnovo. "È stato fatto un lavoro straordinario. È partito un percorso condiviso, come ho già detto e confermo che procederemo in questo senso".