Accordo tra Regione Piemonte e Formez Pa per la transizione digitale

Oggi, giovedì 18 dicembre, si è tenuta in Sala trasparenza, la conferenza stampa per presentare l’accordo tra Regione Piemonte e Formez Pa, sui temi della Transizione Digitale e dell’Intelligenza Artificiale. L’assessore regionale all’Innovazione Matteo Marnati, il presidente di Formez Pa, Giovanni Anastasi, ed il responsabile per la Transizione Digitale di Regione Piemonte, Giuliana Fenu, hanno firmato lo schema di accordo per il supporto al responsabile per la transizione digitale.

La Regione Piemonte, seguendo le linee guida delle politiche nazionali e sovranazionali che incentivano la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, ritiene fondamentale essere supportata nell’attuazione delle riforme per l’innovazione amministrativa e nella diffusione dell’innovazione digitale, per il miglioramento dei processi, ed all’incremento di qualità e semplificazione.

Il "Piano Triennale per l’Informatica nella Pa 2024-2026” (approvato dal Dpcm del 12 gennaio 2024) prevede il potenziamento del ruolo e della dotazione di risorse umane e strumentali dell’Ufficio per la Transizione al Digitale, volto a strutturare l’ente come ecosistema digitale amministrativo e le linee guida Agid per ’Intelligenza Artificiale, stabiliscono che le pubbliche amministrazioni devono implementare la propria strategia dell’Ia, affidandone il coordinamento e la responsabilità della gestione al Responsabile per la Transizione al Digitale e al suo ufficio.

Formez Pa, organismo in house della Presidenza del Consiglio, offre supporto agli enti associati ed assiste le pubbliche amministrazioni nello sviluppo del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, assicurandone l’omogeneità a livello territoriale.

La Regione Piemonte ha aderito all’Associazione “Formez Pa” sin dal settembre 2020 e, con la sottoscrizione dell’accordo di oggi, intende attuare interventi per valorizzare al meglio il percorso di trasformazione digitale dell’ente, sviluppando le potenzialità offerte dai sistemi di Intelligenza Artificiale.

«Formez Pa rappresenta un’eccellenza nel panorama nazionale - dichiara l’assessore Regionale all’Innovazione Matteo Marnati – e si conferma punto di riferimento strategico per la trasformazione digitale del nostro sistema pubblico, e con i suoi programmi di formazione, le ricerche applicate e i servizi di consulenza, contribuiscono attivamente al miglioramento dei processi e dei servizi pubblici. Il suo ruolo nella diffusione della cultura digitale e nella digitalizzazione delle amministrazioni locali e centrali è cruciale per l’attuazione delle riforme in corso. Siamo particolarmente orgogliosi della collaborazione con Formez, che ci permette di implementare soluzioni innovative come la digitalizzazione dei servizi al cittadino, la formazione del personale pubblico sulle nuove tecnologie, l’adozione di piattaforme digitali per la gestione amministrativa, la promozione della trasparenza e dell’accessibilità dei dati. Continueremo a sostenere le iniziative dell’istituto, riconoscendone l’importanza per lo sviluppo del nostro sistema pubblico e per il bene dei cittadini. Formez Pa è un partner indispensabile nella nostra missione di rendere la pubblica amministrazione più efficiente, trasparente e vicina ai cittadini».

Il presidente Formez, Giovanni Anastasi: «Siamo molto soddisfatti per la firma di questo accordo quadro con la Regione Piemonte, partner d’eccellenza, per il supporto alla transizione digitale e all’innovazione amministrativa. Formez metterà a disposizione la propria esperienza e il proprio know-how, maturati in anni di attività a sostegno delle amministrazioni pubbliche italiane, per accompagnare ed affiancare l’Ente nel percorso di trasformazione digitale, nella progettazione e realizzazione di interventi innovativi, promuovendo la formazione del personale e la diffusione di buone pratiche amministrative. Si lavorerà in particolare alla valorizzazione delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, anche con l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale. La firma odierna rappresenta un’opportunità per consolidare la collaborazione già avviata tra Formez e Csi Piemonte, partner tecnologico della Regione, e per promuovere in modo concreto il principio di sovranità digitale, ossia la capacità di sviluppare la proprietà intellettuale all’interno del settore pubblico. Siamo convinti che la collaborazione tra istituzioni sia la chiave per anticipare il futuro e per affrontare le sfide della transizione digitale, garantendo servizi più efficienti, trasparenti e vicini ai cittadini».

Conclude Pietro Pacini, direttore generale del Csi Piemonte: «Questo accordo segna un passaggio importante per la trasformazione digitale della Regione Piemonte. Il Csi ha già collaborato in modo proficuo con Formez Pa in progetti importanti e questa nuova intesa ci permette di consolidare ulteriormente un percorso comune. Mettiamo a disposizione delle pubbliche amministrazioni la nostra esperienza e le competenze maturate in anni di lavoro, con l’obiettivo di garantire infrastrutture sicure e soluzioni innovative. Siamo pronti ad accompagnare gli Enti nell’adozione di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale, contribuendo a rendere i servizi pubblici più moderni, efficienti e vicini ai cittadini».