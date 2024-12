Grugliasco, disabile investita sulle strisce pedonali: è grave in ospedale

Questa mattina, intorno alle 9, una disabile di 59 anni è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in piazza Marconi, all'angolo con via Lupo, nel centro di Grugliasco.

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente sarebbe avvenuto quando un uomo di 83 anni, alla guida di una Lancia Ypsilon proveniente da via Lupo, non si sarebbe accorto della donna, che si trovava sulla sua carrozzina.

La vittima è stata prontamente soccorsa dal personale sanitario e trasportata all'ospedale di Rivoli con codice di media gravità. I medici le hanno diagnosticato una prognosi di 30 giorni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Grugliasco, che hanno effettuato i rilievi e chiuso temporaneamente via Spanna per consentire le operazioni di messa in sicurezza e di accertamento delle cause dell'incidente.