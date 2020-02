Visitare la Corsica: traghetti, mete e consigli di viaggio

Tra le destinazioni per le vacanze estive più gettonate puntualmente c’è la Corsica, una splendida isola francese caratterizzata da scenari naturalistici mozzafiato, cittadine arroccate e spiagge da cartolina.





Facile da raggiungere dall’Italia in traghetto, la Corsica è una meta ideale per un viaggio on the road o un rilassante soggiorno presso una delle numerose località dell’isola.





Come raggiungere la Corsica dall’Italia

Innanzitutto, l’isola è una meta veramente facile da raggiungere, infatti sono disponibili numerosi traghetti per la Corsica dall’Italia , con collegamenti che in estate sono piuttosto frequenti ed effettuati da compagnie marittime come Corsica Ferries, Moby Lines, Blunavy e Corsica Linea.





La nave è senza dubbio il mezzo di trasporto più adatto per visitare l’isola, dato che permette anche di imbarcare il proprio veicolo; senza contare che si possono scegliere tantissime sistemazioni a bordo, dal più economico passaggio ponte alle cabine più esclusive e accessoriate.





Viaggiare in nave significa anche avere la possibilità di portare con sé i propri animali domestici, basta optare per una cabina specifica. Per di più, è possibile vivere un’esperienza veramente emozionante con tutta la famiglia, soprattutto per il divertimento dei bambini. Con i traghetti ci si può rilassare e godere il panorama, gustare ottimi pasti nei ristoranti delle navi, fare un po’ di shopping nelle boutique, oppure mettersi comodi sul ponte con un bel drink.





Per quanto riguarda i collegamenti, sono disponibili partenze da vari porti italiani, come quelli di Genova, Livorno, Savona e Piombino, oppure trasporti dalla Sardegna e più precisamente da Santa Teresa di Gallura, Porto Torres e Golfo Aranci.



I porti di arrivo in Corsica per chi parte dall’Italia, in particolare da Savona o Livorno, sono invece quasi tutti quelli presenti sull’isola, tra cui Ajaccio, Bonifacio, Bastia e Porto Vecchio. Ovviamente, la Corsica è collegata anche con la Francia, con rotte disponibili tutto l’anno da Nizza, Tolone e Marsiglia.





Cosa vedere in Corsica: i luoghi più suggestivi da visitare

La Corsica è un’isola davvero tutta da scoprire, in grado di incantare per la bellezza dei suoi paesaggi naturali e i suoi borghi suggestivi.





Da vedere assolutamente è Calvi, situata nella zona settentrionale: un piccolo villaggio di circa 5 mila abitanti con un delizioso centro storico, splendide spiagge di sabbia bianca e la Riserva della Biosfera, un’area naturale protetta dall’UNESCO a sud della cittadina.





Non da meno è Ajaccio, la città più grande della Corsica, la quale ospita la casa museo di Napoleone Bonaparte ed è un ottimo punto di partenza per escursioni verso le Isole Sanguinarie.





Estremamente affascinante è anche Bonifacio, piccola cittadina arroccata ubicata nel sud dell’isola francese, dotata di un porto turistico e antiche fortificazioni. Da non perdere, a tal proposito, nemmeno una gita alle vicine Isole di Lavezzi, dove praticare snorkeling e ammirare il fondale meraviglioso della zona. Un’area da scoprire è il cosiddetto Dito della Corsica, una penisola localizzata nella parte nord, per incontrare spiagge da cartolina come Tamarone e Pietracorbara.





Tra i borghi più interessanti della Corsica c’è anche Sarténe, una cittadina medievale veramente pittoresca, ideale per trascorrere una giornata camminando tra i vicoli del piccolo centro storico, per poi spostarsi verso le spiagge da sogno di Cupabia e Campomoro.





Meta da inserire necessariamente durante un viaggio in Corsica è anche il Deserto delle Agriate, una zona meravigliosa dell’isola rinomata per la presenza delle famose spiagge di Lotu e Saleccia, considerate tra le più belle della Corsica.





Come visitare la Corsica e i periodi migliori per viaggiare

La Corsica è un’isola piuttosto estesa, con un paesaggio e una disposizione geografica simile per certi versi alla Sardegna. Per questo motivo, il modo migliore per visitare l’isola è senza dubbio in auto, imbarcando la propria vettura sul traghetto dall’Italia oppure noleggio un mezzo una volta arrivati a destinazione. In macchina è possibile godere di maggiore libertà, per organizzare un itinerario completo e vedere tutti i posti più suggestivi della Corsica, senza lasciarci sfuggire nulla di questa meravigliosa isola del Mediterraneo.





Il periodo perfetto per viaggiare è naturalmente in estate, per approfittare di un clima caldo e temperature elevate, per rilassarsi in spiaggia e tuffarsi nelle acque turchese del mare. Tuttavia, a luglio e agosto le condizioni sono abbastanza afose, perciò chi preferisce temperature più miti può optare per i mesi intermedi, come maggio e giugno oppure settembre e ottobre, sebbene bisogna considerare che nell’entroterra il clima è più fresco e ventilato rispetto alla costa.





I mesi da evitare sono quelli più piovosi, soprattutto il periodo da novembre ad aprile, mentre da maggio a ottobre ogni momento è buono per visitare la Corsica.