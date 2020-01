Obbiettivi di bellezza per il 2020: come raggiungerli

Il 2020 è iniziato e con lui le nuove sfide che ci siamo prefissati. Quanti di noi presi dall'entusiasmo del nuovo anno, si sono iscritti in palestra, hanno iniziato una nuova dieta o si sono ripromessi di imparare una nuova lingua?!

Quante di queste iniziative hanno portato risultato? Quante invece sono state abbandonate dopo poco tempo? Qual'è la "conditio sine qua non" che consente ad una nuova iniziativa di diventare una buona abitudine?

Come riuscire a trasformare un obbiettivo in un risultato?

Quando ci proponiamo un buon proposito tendiamo a focalizzare l'obbiettivo, ma spesso ci dimentichiamo che ciò che rende veramente possibile la sua realizzazione è la strategia che mettiamo in atto.

Bisogna cioè identificare tutti i passaggi che potranno portare al risultato agognato.

Innanzitutto cerca di non pretendere troppo da te stessa/o, stabilendo una aspettativa troppo alta tenderai a disilluderla. Ti faccio un esempio: se vuoi perdere peso, comincia magari con 5 Kg. alla volta, piuttosto che puntare subito a dimagrire di 30 Kg. Questo ti consentirà di arrivare al risultato più facilmente, aumentando così la tua gratificazione, la tua autostima e la consapevolezza che tutto si può fare (a piccoli passi e avendo chiara la direzione da percorrere). La stessa cosa vale per chi vuole iniziare a correre, perché se è vero che ogni allenamento prevede di alzare l'asticella della difficoltà, è anche vero che questo meccanismo va attuato poco alla volta.

I BUONI PROPOSITI PER L'ANNO NUOVO

Se anche tu, il 1°gennaio 2020 fra il cerchio alla testa post capodanno e un po' di ansia per un altro anno che se ne va, hai fatto un bilancio della tua vita e ti sei ripromesso traguardi impossibili, sappi che è tutto normale. Il problema sta nella misura, nella quantità di ciò che ci prefiggiamo. Se speri che il 2020 ti porti denaro, siediti a tavolino ed analizza le tue spese ed i tuoi investimenti, o se pensi di non essere sufficientemente preparato rivolgiti ad un professionista. Lo stesso vale per la dieta, la compattezza della pelle, la bellezza dei capelli, la forma fisica o qualsiasi altro desiderio.

A SAPERLO PRIMA

Io stessa ho combattuto per anni per problemi vari (brufoli ed eccessiva magrezza), problemi che ho risolto facilmente dopo essermi rivolta ad una dermatologa e ad una nutrizionista, se penso che per anni (almeno 25) ho buttato soldi e tempo in strategie che non erano mai quella giusta, mi rimprovero di non aver chiesto subito ad un esperto. Le mie depressioni di adolescente e le mie insicurezze sarebbero svanite molto prima.

NON HO IL TEMPO

Attenti poi alle scuse... sì, quelle che ognuno di noi crea per giustificare il suo personale fallimento. Soprattutto quelle legate alla mancanza di tempo. Già, starai pensando che il tempo non si può fermare e che quindi non hai colpa in merito. La reatà è che se anche il tempo non può essere arrestato, certamente si può gestire, infatti esistono professionisti che si occupano anche di questo (se per caso te la sei persa ecco il link alla mia intervista a Federica Cascia, specialista di gestione del tempo).

NUOVE ABITUDINI

Spesso sottovalutiamo l'inserimento di una nuova abitudine nella nostra vita, questo perché la guardiamo in un unico punto, ma analizziamola come si farebbe per un investimento finanziario... un piccolo gesto se inserito nella nostra routine può portare a risultati insperati. Cosa succederebbe se inserissi 10 minuti di lettura al giorno, magari al mattino presto o in pausa pranzo, o in coda alle poste, dal parrucchiere...ecc..ecc ipotizzando di leggere una pagina ogni 5 minuti, arriverei in un anno ad aver letto 420 pagine, quindi da 2 a 4 libri l'anno. Cosa ne pensi? questo esempio è applicabile a quasi tutto: allo sport, allo studio di una nuova lingua, alla BEAUTY ROUTINE.

ELIMINARE CIO CHE CI LIMITA

Persone, amici o parenti che ti dicono più o meno chiaramente "lascia perdere, tanto non ce la puoi fare" o confusione mentale, che ci porta a non avere chiaro cosa realmente vogliamo realizzare e quindi la difficoltà di studiare una strategia vincente, qualunque sia ciò che ti sta allontanando dal tuo obbiettivo, ELIMINALO!

Via alle persone negative ed alle false amicizie! Via a parenti che sopportiamo per quieto vivere ma che non danno un reale apporto affettivo alla nostra vita e via soprattutto a tutte quelle cose che ci stanno attorno e che non ci rappresentano o, ancor peggio, che ci ricordano i nostri periodi bui o i nostri fallimenti. Partire "sul pulito" aiuta a liberare la mente da ansie e paranoie legate al passato, a chi non siamo più (se te lo sei perso leggi l'articolo sul cambio degli armadi, ti stupirà).

Ti auguro un nuovo anno ricco di esperienze (guai a non uscire dalla propria comfort zone), nelle quale avrai l'occasione di conoscere persone aperte al confronto.

Ti auguro di trovare persone che non ti etichettano per "superficiale" solo perché stai attento/a al tuo aspetto; perché ciò che sta in superficie non sempre è superficiale.

Ti auguro di riuscire negli obbiettivi che ti sei prefissato/a, perché nulla è più soddisfacente di superarsi.

Buon 2020 a tutti ed uno speciale ai miei lettori:*

"Il compito più difficile nella vita è quello di cambiare se stessi"

Nelson Mandela

Per qualsiasi informazione, consiglio o approfondimento, contattami sulla mia pagina Facebook:



Alessandra Canelli - Shopping for Harmony - https// www.facebook.com/shoppingforharmony/