Valentino da recuperare, la proposta di Pro natura: "Sicurezza, attività ludiche, locali in regola e turismo"

L'elenco è lungo e rappresenta sostanzialmente una Spoon river di quella che una volta era la meta della movida cittadina e che oggi versa in condizioni di abbandono. "Non risulta che nessuna delle Ordinanze di demolizione, che pure sono state emesse, sia fino ad oggi stata eseguita. Giova peraltro sottolineare che tali abusi edilizi non sono sanabili, in quanto il Valentino rappresenta un’area sottoposta a vincoli ambientali, paesaggistici e, per quanto riguarda i locali situati direttamente sulla sponda del fiume Po, anche di carattere idrogeologico. Pro Natura Torino ritiene, in primo luogo, debba essere ristabilito il rispetto delle norme, considerato anche che la concessione di canoni agevolati ai gestori negli anni scorsi ha consentito loro di incamerare introiti considerevoli, garantiti dal massiccio afflusso di persone soprattutto nelle ore notturne. Non solo, spesso sono state concesse ampie deroghe agli orari di chiusura, alle norme relative all’inquinamento acustico, ai limiti di capienza consentiti, e infine allo stesso Regolamento di fruizione del Valentino. L’affollamento nelle ore notturne era inoltre causa di parcheggio irregolare, con auto spesso abbandonate persino sui prati e comunque ostaggio di posteggiatori abusivi, nonché di tensioni sociali spesso sfociate in risse. La grande affluenza di pubblico e l’elevata densità delle persone ha inoltre non solo richiamato numerosi spacciatori di stupefacenti, ma ne ha anche facilitato l’azione".



E se risale a maggio 2018 la delibera della Giunta comunale sui criteri di recupero degli immobili dedicati all’intrattenimento e alla ristorazione, con un “un progetto di assetto del Parco che privilegi la vocazione storico e ambientale”, "a un anno e mezzo da tale Delibera lo stato di degrado e abbandono degli immobili destinati all’intrattenimento non solo non è migliorata, ma anzi la situazione si è ulteriormente aggravata. Una soluzione transitoria, come ipotizzato dalla Delibera di cui sopra, non può e non deve, tuttavia, essere una “sanatoria” degli abusi, anche perché questi coinvolgono non soltanto la Città di Torino, ma numerosi altri Enti".