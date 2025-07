Nuovi monitor con l'orario di arrivo di autobus e tram in arrivo alle fermate Gtt

Nuovi monitor in arrivo alle fermate Gtt. Non a breve - l'acquisto è ancora in fase di convenzione, poi andrà pubblicato il bando per la sua realizzazione - ma l'investimento è già deciso. L'hanno riferito i responsabili di GTT Paolo D'Angelo e Marco Zanini nella commissione trasporti presieduta da Antonio Ledda sulla condizione dei display presenti alle fermate.

Come funzionano

Un progetto inserito nel piano di Torino Capitale dell'Innovazione, perché si tratta di schermi parlanti in grado di spiegare ai cittadini l'orario di arrivo del mezzo pubblico, se il bus o tram è in ritardo oppure la linea deviata e per quale ragione. Un investimento che i passeggeri potranno toccare con mano, in grado di migliorare l'esperienza di viaggio.

Speaker per i non vedenti

Tra le novità annunciate, oltre ai circa 50 nuovi monitor in arrivo fortemente voluti dall'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, anche la volontà di migliorare l'accessibilità delle informazioni, fornendo gli apparecchi di speaker per le persone non vedenti.

I costi

La spesa prevista è tra 180 mila e 225 mila euro, a seconda del numero di nuovi monitor (tra 45 e 50) e il costo di ognuno (tra 4000 e 4500 euro). Soldi che non coprono solo la realizzazione e l'acquisto dei dispositivi ma includono anche i costi futuri di installazione, gestione e manutenzione per tre anni.

I nuovi display saranno alimentati a batteria della durata di almeno tre anni, senza necessità di cablaggio o di pannelli fotovoltaici in modo che possano essere installati ed eventualmente spostati più liberamente. Ad oggi i display alle fermate di Torino sono 181.