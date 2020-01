Alloggi popolari ai cittadini extra Ue, Grimaldi: "La destra va incontro a una pioggia di ricorsi"

L’Assessora, rispondendo al question time, si è schernita sostenendo di applicare la norma regionale in senso letterale; anzi, dicendo che farlo fino in fondo significherebbe verificare che i richiedenti non posseggano immobili “in tutti i paesi del mondo”. Tuttavia, per interpretare in questa maniera restrittiva la legge regionale in materia e al contempo rispettare il principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione, la Giunta dovrebbe richiedere la produzione di attestazioni che dimostrino che i componenti il nucleo familiare non siano titolari di alcun diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione in nessun Paese del mondo a tutti gli aventi diritto. Si tratterebbe di una pratica estremamente vessatoria verso tutti i richiedenti e, oltretutto, limiti troppo restrittivi all’accesso all’edilizia popolare sono già stati giudicati incostituzionali da alcune sentenze della Corte Costituzionale. Se invece, come è accaduto, lo si chiede solo in relazione al paese d’origine, la pratica diventa chiaramente discriminatoria nei confronti dei cittadini stranieri.