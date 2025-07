Il sindaco Lo Russo a Roma alla conferenza per la ripresa dell'Ucraina

Il sindaco e vicepresidente Anci con delega alle Politiche comunitarie e internazionali Stefano Lo Russo si trova a Roma per prendere parte, oggi e domani, alla “Conferenza per la Ripresa dell’Ucraina” (URC2025), co-organizzata dai Governi italiano e ucraino. Si tratta del più importante momento internazionale dedicato alla ripresa, ricostruzione e modernizzazione dell’Ucraina con oltre 5mila partecipanti, fra cui circa cento delegazioni governative e quaranta di Organizzazioni Internazionali, incluse le principali banche di sviluppo, duemila aziende e rappresentanti di autonomie locali e società civile. I lavori si articoleranno in quattro principali aree: imprenditoriale, umana, locale e regionale e quella delle riforme nel percorso di adesione all’UE. A queste si affiancherà una importante dimensione culturale e di tutela del patrimonio nelle aree di conflitto.

Il sindaco Lo Russo interverrà domani mattina al panel “Comunità e Regioni Unite: una governance efficace per la ripresa dell’Ucraina” insieme al viceministro per lo Sviluppo della Comunità e del Territorio Ucraino Oleksii Riabykin, a Vitalii Bezgin, membro del Parlamento ucraino e presidente della sottocommissione per il decentramento e l'autogoverno locale della Commissione per le autorità statali, l'autogoverno locale, lo sviluppo regionale e urbano, al segretario generale del Congresso delle autonomie locali e regionali del Consiglio d'Europa Mathieu Mori, al responsabile dell'amministrazione statale regionale di Kherson Oleksandr Prokudin, al capo delegazione dell'UE in Ucraina Stefan Schleuning, al sindaco di Balta Serhiy Mazur, alla direttrice del Servizio di revisione contabile dell'Ucraina Alla Basalaieva e al Sottosegretario generale delle Nazioni Unite e Amministratore associato del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) Haoliang Xu.

Nel giugno scorso la Città di Torino, insieme alla Regione Piemonte, aveva preso parte a Kiev, su invito del Governo ucraino, ai lavori del Terzo Summit internazionale delle città europee e delle regioni, intitolato “Uniti per la pace e la sicurezza”. Una presenza per testimoniare solidarietà e vicinanza all’Ucraina, nonché l’impegno ad unire gli sforzi, insieme alle altre istituzioni internazionali, regionali e municipali presenti, per la ricostruzione. Un impegno che il sindaco Lo Russo intende ribadire domani nel suo intervento.

“La Città di Torino – spiega Lo Russo – è già intervenuta con un gesto concreto mettendo a disposizione al sindaco della città di Kharkiv, Ihor Terekhov, alcune decine di autobus appartenenti al parco del trasporto pubblico locale e recentemente sostituiti per contribuire a riattivare una rete di trasporto pubblico sul territorio, a beneficio della popolazione rimasta in città. Il nostro è solo un esempio del ruolo che Torino e molti altri i Comuni, sul territorio nazionale, possono giocare nella delicata fase della ricostruzione del Paese. La solidarietà e la vicinanza alla popolazione vanno affiancate ad un’azione concreta che le città e le aziende del nostro Paese vogliono portare avanti, unendosi agli sforzi per la ricostruzione delle istituzioni internazionali, regionali e municipali”.