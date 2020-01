Carenza di medici nella AslTO3, Gallo (Pd): "Bene le rassicurazioni, ma ora attendiamo gli atti concreti"

“Nella seduta del Consiglio di oggi ho interrogato l’Assessore regionale alla Sanità per sapere come intenda attivarsi per risolvere, tempestivamente, il problema della carenza o addirittura assenza di medici di base, nell’Asl To3, che diventerà allarmante dal mese di febbraio per il pensionamento di molti medici” ha dichiarato il Consigliere regionale Raffaele Gallo.

“Risulterebbe, infatti – prosegue Gallo – che l’Amministrazione regionale avrebbe previsto la sostituzione dei medici di base che andranno in pensione nelle prossime settimane solo dal mese di ottobre, lasciando scoperto questo servizio di grande importanza per i cittadini per oltre sei mesi. La Federazione nazionale dei medici di medicina generale ha denunciato ripetutamente la grave situazione di carenza di organico che interessa e interesserà la categoria dei medici di base, carenza che saranno gli utenti”.