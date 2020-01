Aeroporto Torino-Caselle: il calo che non fa gola alle compagnie

Le rilevazioni dell’associazione Fly parlano chiaro: l’aeroporto di Caselle a Torino continua a perdere passeggeri. Gli ultimi dati indicano il 3,3% in meno rispetto al 2018.

L’aeroporto di Caselle tenta un recupero senza esito: il numero complessivo dei viaggiatori registrati non supera i 3.953.000, mostrando una stasi riconducibile già al 2016. Se il 2019 è stato considerato un anno di crescita per la maggior parte degli aeroporti, con un aumento di affluenza stimato intorno al 4%, Caselle risulta in controtendenza.

A differenza del trasporto aereo delle altre città italiane, infatti, Torino continua a mostrare un saldo negativo, piazzandosi al 14° posto dopo Cagliari e Bari. In vetta alle classifiche spuntano: Bergamo con 13 milioni di passeggeri, Napoli e Catania con 10 milioni, Bologna con 9 milioni e Palermo con 7 milioni.

I dati di monitoraggio di Fly Torino indicano per Caselle la necessità di una ripresa immediata.

L’aeroporto Torino-Caselle punta a una nuova programmazione dei voli invernali

Torino Airport reagisce ai cali programmando nuovi collegamenti di linea. Torino-Caselle, per l’offerta voli della stagione invernale, ha deciso di dare particolare attenzione al target degli sciatori. Gran Bretagna, Svezia, Danimarca e Romania hanno stretto accordi precisi: voleranno da e per Torino con tratte ad hoc.

Sas Scandinavian Airlines ha previsto la rotta Torino-Copenaghen per ogni sabato della settimana. La compagnia aerea Norwegian, new entry nell’elenco delle destinazioni, volerà dalla svedese Gothenburg a Torino dal 28 dicembre al 14 marzo 2020.

Voli anche dal Regno Unito e dall’Est Europa

Dal 12 dicembre 2019 è operativa anche la SkyUp Airlines, con un volo per Kiev due volte a settimana. La Wizz Air ha inserito i voli del martedì e del sabato nel novero delle tratte Torino Kishinev, a Moldova; e per gli sciatori appassionati delle Alpi, la Romania torna in rotta con la Torino-Tarom per tre sabati consecutivi con collegamento diretto da Bucarest.

Ma le novità non finiscono qui. Ad accrescere le affluenze dell’aeroporto di Torino, contribuiranno anche le tratte ski di Ryanair da Torino a Bristol, previste fino al 28 marzo 2020.

Presente anche EasyJet con l’incremento delle frequenze invernali su Londra Gatwick, riconfermando anche Luton Londra, Manchester e Bristol.

A Jet2.com sono affidate, invece, le operazioni di ripresa dei voli per Torino da Londra Stansted, Birmingham e Manchester, con l’aggiunta, dal 28 dicembre 2020, anche di Edimburgo.

Sagat S.p.A. specifica: nessun taglio dalla British Airways

Sul sospetto dei tagli di British Airways con conseguente perdita della destinazione Londra, Sagat S.p.A. comunica le dovute precisazioni: per l’intero 2020, la compagnia aerea British Airways opererà su Torino con lo stesso numero di voli previsto per l’estate scorsa. Questo dato, per la precisione, oltre a mostrare un saldo zero, indicherebbe una diminuzione di voli da un numero di 10, nel 2019, a un numero di 8 nel corrente anno.

Alla luce delle dichiarazioni ufficiali di smentita, i cambiamenti sono i seguenti:

· il volo del venerdì sarà sostituito da quello del sabato, assente l’anno scorso;

· ogni lunedì ci sarà un volo in meno a partire da aprile fino a luglio;

· da maggio, negli altri giorni della settimana, è previsto un aumento di rotazioni compensativo.

Il risultato finale di queste novità indica, dunque, che non c’è nessun taglio di British Airways su Torino, né tantomeno la perdita della destinazione Londra.

Nonostante i cali, Caselle continua ad essere un aeroporto ben fornito

Il Terminal passeggeri di Torino Airport ha uno scalo ricco di servizi principali. All’elenco delle utilità rispondono:

· Wi-Fi

· zona lounge

· fast track

· iniziative culturali

· negozi

· parcheggi

· sportello Bancomat

· bar e aree ristorazione

L’area parcheggio Torino Caselle è ampia e organizzata ed è appena di fronte l’ingresso al terminal (3 minuti a piedi). Vi sono sia i parcheggi sosta breve adatti ad accompagnare qualcuno all’aeroporto senza fermarsi e quelli Bye&Fly per soste fino a 1 ora (al prezzo di 6€). Per i parcheggi a lunga sosta vi sono sia le soluzioni dell’aeroporto che quelle di aziende private dislocate tutto attorno all’area. Infine, disponibili anche i parcheggi rosa e family, generalmente più sicuri e più vicini alle casse.

La rete Wi-Fi. All’interno dell’aeroporto di Caselle è possibile usufruire della rete Wi-Fi completamente gratuita senza limiti di utilizzo. La copertura è totale in tutta la struttura e, per usufruirne, basta una semplice registrazione tramite il proprio indirizzo email.

Ufficio oggetti smarriti. Disponibile nell’area Arrivi, l’ufficio Oggetti Smarriti gestito da Sagat Handling è sempre operativo, festivi compresi, per dichiarare la perdita dei propri oggetti personali. A fronte della compilazione di un modulo con i propri dati principali e la descrizione dettagliata di quanto smarrito, si può usufruire del servizio.

Zona Lounge e sala riunioni. Oltre il varco di sicurezza, per gli amanti del lusso e del relax in attesa del proprio volo, Caselle di Torino offre una raffinata area lounge. Per coloro che ne hanno necessità, è possibile usufruire anche di sale riunioni business ben attrezzate. Al livello superiore dell’area Partenze, è sita la sala VIP comprensiva di servizi buffet e aree relax.

Baby Lounge dedicata ai bambini. Uno spazio allegro e coloratissimo, pensato per intrattenere i passeggeri più piccoli durante le ore che precedono l’imbarco. Al Baby Pit Stop Unicef le neomamme possono anche allattare in tutta riservatezza su poltrone ergonomiche.

Le iniziative culturali dell’aeroporto di Torino

Nel panorama internazionale, Caselle rappresenta anche una piccola perla culturale. Al fine di rendere più piacevoli le ore trascorse in attesa del check-in, l’aeroporto offre ai suoi passeggeri un programma ricco di appuntamenti interessanti. Grazie alla collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema, il Teatro Regio e l’Istituto Garuzzo delle Arti Visive, vengono organizzate mostre, concerti musicali e altre iniziative artistiche.

Una lodevole zona Book Crossing consente anche di lasciare un libro in omaggio ad altri viaggiatori. Un regalo originale per consentire alla cultura di viaggiare senza confini.

Considerata la ricchezza della struttura e la precisione dei servizi offerti fino ad oggi, ci si augura che il Torino Airport possa comunicare presto i propri dati di crescita.