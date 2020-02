Darwin Day, scienziati e rettili al Centro Polifunzionale di Moncalieri per scoprire l'evoluzione

In occasione della celebrazione della nascita di Charles Darwin, la Città di Moncalieri sostiene l’Associazione Exodomus nella realizzazione del Darwin Day: un momento di condivisione del sapere scientifico alla portata di tutti, nei locali del Centro Polifunzionale Don P.G. Ferrero domenica 9 febbraio.



Una mostra di rettili, laboratori sulla biodiversità e i lavori realizzati dai piccoli scienziati della scuole elementari della città: una vera propria festa della scienza in onore del grande scienziato inglese.



“La divulgazione scientifica e l'attenzione all'ambiente sono temi fondamentali. Partendo dalle scuole, ci rivolgiamo a tutta la cittadinanza” afferma il Capo di Gabinetto Davide Guida. “Ancora una volta, abbiamo scelto di scommettere su un progetto proposto da un'associazione formata da studenti moncalieresi, perché investire sui giovani vuol dire anche valorizzare le loro competenze e dar loro responsabilità”



“Abbiamo deciso organizzare questa giornata perché riteniamo sia importante parlare di scienza e fornire conoscenze alla portata di tutti” racconta Andrea Valisena dell’Associazione Exodomus. “Siamo partiti quindi dai più piccoli per trasformare la loro curiosità in competenze per affrontare un mondo un mondo in continua evoluzione”.



Il Centro Polifunzionale Don P.G. Ferrero si trova in Via Santa Maria 27 e aprirà le porte dalle ore 14 alle 18 per la mostra e i laboratori per i bambini. L'ingresso è libero.

Per informazioni: MoncalieriGiovane, Via Real Collegio, 44, Tel. 011 64 01 447, moncalierigiovane@comune.moncalieri.to.it , fb/Instagram: MoncalieriGiovane, www.moncalierigiovane.it .