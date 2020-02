Come decorare il tuo soggiorno

Il soggiorno è la parte della casa in cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo fra le mura domestiche, in cui si entra in relazione con gli altri componenti della famiglia, oppure degli amici e si costruiscono ricordi.

E’ pertanto evidente che, in un mondo in cui le relazioni interpersonali rappresentano la linfa vitale di ciascun essere umano, la zona living debba rivestire un ruolo fondamentale.

Essa deve infatti rispecchiare il carattere delle persone che in quella casa abitano, deve essere in grado di comunicare il loro modo di essere e, soprattutto, deve essere capace di favorire le relazioni che in questo ambiente si svolgono.

Il primo step è sicuramente quello di fare un passo indietro e guardare i mobili che possediamo e le decorazioni esistenti.

Per fare spazio, liberati dei mobili che sono danneggiati, obsoleti o che non ti piacciono più.

Una buona idea per liberarti dei mobili sarebbe donare gli oggetti indesiderati o organizzare una vendita ai mercatini dell’usato e mettere quei soldi in più per il tuo progetto di ristrutturazione .

Se si tratta di un cimelio di famiglia o di un pezzo che si desidera conservare che non si adatta al soggiorno, prova a dargli una nuova collocazione in un'altra ala della casa.

Il prossimo passo è scegliere il colore giusto.

Il colore darà il tono alla tua stanza. Una stanza blu e verde avrà un effetto calmante, mentre i colori vibranti (rossi, gialli, aranci) saranno energizzanti.

Una stanza neutrale di bianchi, beige e grigi è la tela perfetta per la luce, anche per far sembrare la stanza più grande.

Scegli i colori che amerai vedere tutti i giorni. Dai una sbirciatina al tuo guardaroba e osserva le sfumature che ti attirano.

Se hai un pezzo importante di arte o arredamento a cui non puoi rinunciare nel tuo soggiorno, seleziona una tavolozza basata sui colori principali di quell'oggetto.

L'ultimo step è determinare il tuo stile.

Trascorri del tempo leggendo blog e riviste per trovare il tuo stile ideale. Se ami le linee pulite e le tavole in legno esposti, potresti apprezzare la moda contemporanea. Oppure, se preferisci il legno verniciato e le sedute imbottite, potresti amare l'arredamento country.

Una volta individuate le tue preferenze fatti consigliare da un architetto, che saprà indicarti la strada più giusta per coniugare le tue esigenze e i tuoi gusti. Il consiglio di un professionista potrebbe rivelarsi molto utile per conservare uno stile coerente.







Infine arriva la parte più divertente: acquistare nuovi mobili. Inizia con i grandi oggetti, poiché occupano più spazio e sono i punti focali della stanza. Fai attenzione se hai scelto di decorare in uno stile tradizionale: non acquistare un divano moderno, creerà solo confusione!

Indirizzo: Piazza Amedeo Peyron 13/D, 10143, Torino (TO)

Email: progettazionedesign3@gmail.com

Web: https://www.progettazionedesign.com/

Telefono: 011 19764 913