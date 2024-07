La 'giungla' lungo le sponde del Sangone a Moncalieri accende la rabbia dei residenti di Borgo San Pietro

Le precipitazioni frequenti e abbondanti delle ultime settimane (per non dire mesi) hanno trasformato il verde delle sponde del Sangone in una sorta di giungla urbana a Moncalieri.

Giungla urbana nelle vicinanze del Sangone

Arbusti alti come una persona, erbacce e canneti, il verde la fa da padrone lungo un tratto del fiume e i residenti di Borgo San Pietro lamentano un mancato intervento per riportare la situazione alla normalità. Alcuni cittadini hanno fatto sentire la loro rabbia anche sui social, chiedendo un intervento urgente per rendere praticabile anche il vicino passaggio pedonale, ormai quasi completamente oscurato da una vegetazione imperante.

La rabbia dei residenti di Borgo San Pietro

E' giusto ricordare che la responsabilità della gestione del Sangone è affidata ad Aipo (l'Autorità di bacino del fiume Po) e al Magistrato delle Acque del Po, ma i residenti hanno sottolineato come il Comune di Moncalieri finora non abbia fatto abbastanza, "non assumendo un ruolo attivo per chiedere un intervento in tempi rapidi".

Intanto il vicino percorso pedonale, molto frequentato da chi va a correre o porta a passeggio il proprio cane, è quasi invaso dall'erba rigogliosa e dalle piante, in attesa che arrivi l'atteso sfalcio.