Regione, il Pd: "Cirio chiarisca se la sua giunta è davvero antifascista"

"Siamo già a due indizi su tre richiesti per fare una prova. Dopo il caso dell’addetto stampa dell’assessora Caucino (pare rimasto al suo posto, nonostante il Presidente Cirio avesse bollato quella vicenda come ‘inaccettabile’), ora ecco le nostalgie missine del Presidente di ATC Piemonte Nord, Luigi Songa. Da quanto appreso da fonti di stampa, nell’ufficio del Presidente sarebbero esposti non solo libri su Mussolini e il Ventennio ma anche simboli del MSI, di chiara ispirazione fascista. Ancora una volta dobbiamo ricordare alla destra che le istituzioni non vanno occupate come abitazioni o studi privati, in quanto appartengono a tutti. Ma soprattutto, è bene che il Presidente Cirio intervenga censurando il presidente Songa, e chiarendo una volta per tutte, con i fatti e non solo a parole, di essere antifascista. Salvaguardando così l’onore della Regione Piemonte, medaglia d’oro al valor civile per la Resistenza". Lo chiedono a gran voce i consiglieri regionali del Pd Domenico Rossi, Domenico Ravetti e Mauro Salizzoni.