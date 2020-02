Regione, il Pd sfida Cirio: "Confrontiamoci pubblicamente sulla Sanità piemontese". Il governatore accetta [VIDEO]

Faccia a faccia tra il capogruppo regionale del Pd Domenico Ravetti e il Presidente Alberto Cirio sui conti della sanità piemontese. A pochi giorni dall'allarme lanciato dal governatore e dalla sua giunta sul bilancio regionale, "abbiamo sulle spalle un debito complessivo di 9.3 miliardi di euro", arriva la controffensiva dei dem.

Il Presidente del Gruppo Pd Ravetti, attraverso un video pubblicato su Facebook, ha lanciato una sfida al Presidente Cirio "a confrontarsi pubblicamente sui conti della sanità piemontese". "Dimostreremo insieme - spiega il consigliere del Pd - che debiti negli ultimi due anni non ne sono stati fatti e il disavanzo tecnicamente non esiste: ci sono stati più investimenti per medici e infermieri, con assunzioni".

"Ci sono stati - continua Ravetti - stanziamenti per farmaci innovativi". "Ora il compito della sanità piemontese ti riguarda. Cirio devi indicare una direzione: da quando sei stato eletto non lo hai ancora fatto", conclude il capogruppo.

Il Presidente Cirio, telefonicamente, ha accettato la sfida.