A Backstage si parla della Vertenza Torino, come uscire dalla crisi che attanaglia l'industria [GUARDA QUI LA DIRETTA]

Argomento della puntata: #VERTENZA TORINO, insieme contro la crisi. In vista della 48 ore di giovedì e venerdì promossa da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm per tenere i riflettori accesi sulla situazione dell'industria torinese, per parlare di lavoro, per difendere il settore metalmeccanico.

Ospiti di questa puntata: Edi Lazzi, segretario Fiom Torino, Luigi Paone, segretario generale Uilm Torino, Arcangelo Montemarano, responsabile Fim Cisl Pinerolo.

Conduce Patrizia Corgnati.