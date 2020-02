Sardine mandano "bacioni" a Salvini: un migliaio al Valentino [VIDEO]

Circa un migliaio di sardine si sono ritrovate nel tardo pomeriggio al Valentino, dinanzi al noto locale "Fluido" (attualmente chiuso) per partecipare all'evento "Un bacione da Torino a Salvini", organizzato in occasione della visita in città del leader della Lega.

"Torino resta accogliente, Torino resta umana", hanno urlato i manifestanti, che si sono abbracciati e baciati, tendendo un grande lenzuolo raffigurante una sardina e intonando "Bella Ciao". L'evento si è concluso mezz'ora dopo, senza alcun disordine.