Donna investita in via Giordano Bruno, la municipale cerca testimoni

Tra le ore 19.20 e 19.35 di martedì 11 febbraio, a Torino, in via Giordano Bruno tra corso Sebastopoli e via Erasmo da Rotterdam, si è verificato un grave incidente stradale.

Una donna, 52enne italiana residente poco distante, è stata verosimilmente investita mentre attraversava la strada in compagnia del barboncino tenuto al guinzaglio. Sul posto sono intervenuti, nella sera stessa, gli Agenti del Comando Nizza Millefonti/Lingotto/Filadelfia della polizia municipale per i rilievi del caso.

Il cagnolino è, purtroppo, deceduto; la donna è invece ricoverata al Cto, non in buone condizioni. Gli agenti stanno effettuando ricerche sulle riprese di telecamere presenti in zona; chiunque avesse assistito al fatto è invitato a contattare i rilevatori di via Giordano Bruno 148 (tel. 01101130900/01101130912).