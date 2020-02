Atp Finals Torino, Appendino : "Con la legge speciale al via i preparativi"

"Era l'ultimo tassello - che il Governo ha posto in tempi record - per dare il via definitivo a tutti i preparativi per questo grande evento sportivo". Così la sindaca Chiara Appendino su Facebook commenta l'approvazione - da parte del Consiglio dei Ministri - della legge speciale che renderà pienamente operativa l'organizzazione delle ATP Finals di tennis, in programma a Torino dal 2021 al 2025.

"La legge - precisa la prima cittadina - definisce aspetti della Governance, disciplina il piano delle infrastrutture e gli adempimenti finanziari".

Appendino evidenzia poi le ricadute economiche ("600 milioni") e in termini di visibilità per il territorio ("oltre 250mila spettatori presenti per edizione, 180 milioni di spettatori in tutto il mondo, giornalisti da 36 Paesi"). "Sono solo alcuni numeri di questo evento che porterà Torino, ancora una volta, al centro della scena mondiale" conclude la sindaca sui social.

Poi, parlando del 2020, spiega: "L'istituzione del Comitato organizzatore per le Atp e il finanziamento annesso porterà 3 milioni di euro in più già per l'anno in corso: ora si fa un ulteriore passo in avanti. La prima mossa sarà il piano delle opere, avremo procedure più snelle".