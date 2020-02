Una memoria sfuggente che indaga il mistero della sessualità: a teatro "Un passato infinito"

Identità ritrovate eppure sfuggenti. Ricordi rievocati con forza, ma che restano impalpabili. Presenza, assenze, realtà e immaginazione. Sono solo alcune delle tante nuances del nuovo spettacolo proposto dalla stagione 2019/20 di Fertili Terreni Teatro, Un passato infinito, in scena domenica 16 febbraio, ore 19, al Teatro Bellarte di Torino (via Ludovico Bellardi 116).

Un uomo e una donna si incontrano in una stanza d’albergo: Claudio, uomo d’affari di successo ma fallimentare in famiglia e nella vita sentimentale; e Sofia, affascinante e misteriosa, che si presenta come la sorella di Massimo, il più caro amico d’infanzia di Claudio, scomparso.

Prodotto da Nessun Vizio Minore, con il patrocinio del Servizio Lgbt della Città di Torino, lo spettacolo, per la regia di Angelo Scarafiotti, mette a confronto due personaggi (interpretati da Mara Scagli e Davide Bernardi), intenti a rievocare un passato che li accomuna dopo 25 anni di silenzio.

È così che la loro identità si chiarisce ma, allo stesso tempo, diventa ambigua e sfuggente. Perché il racconto mette in luce un rapporto fondato sull’assenza, poi sconfinato nell’immaginario. Un passato infinito, appunto, da cui è impossibile prendere le distanze.

La storia è liberamente ispirata alla pièce Appuntamento a Londra di Mario Vargas Llosa (2009), e torna in scena per la rassegna Amor Novo, in collaborazione con Quore, Arcigay Torino, Queever, Coordinamento Torino Pride e Lovers Film Festival. Scene di Emanuela Bartolini, costumi di Monica Cafiero, light design curato da Paolo Cancedda.

È possibile prenotare lo spettacolo via mail, Whatsapp o telefonicamente (biglietteria@<wbr></wbr>fertiliterreniteatro.com; 331.3910441). Le prenotazioni telefoniche e tramite Whatsapp saranno prese in carico da lunedì a venerdì in orario 15-18. La biglietteria apre un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. I biglietti prenotati sono da ritirare entro mezz’ora prima dello spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione.