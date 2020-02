Carnevale al Museo Egizio: attività per famiglie e bambini e apertura straordinaria

In occasione delle giornate del Carnevale, da sabato 22 a martedì 25 febbraio il Museo Egizio offre ai visitatori un ricco programma di attività per le famiglie; lunedì 24 febbraio, inoltre, è prevista un’apertura straordinaria del museo, che rimarrà aperto fino alle 18.30 anziché fino alle 14.

Tra i laboratori previsti per questo periodo di festività si segnala in particolare la visita guidata “Giù la maschera! Scopri gli dei egizi”, lunedì 24 e martedì 25 febbraio 2020, alle ore 10:10 e poi alle ore 14:40: grandi e piccini saranno invitati a presentarsi in maschera, e potranno scoprire alcuni degli aspetti più accattivanti della religiosità lungo le sponde del Nilo. Con il contributo di un egittologo i piccoli ospiti esploreranno il mondo delle divinità egizie attraverso il racconto di curiose avventure mitologiche e la traduzione di misteriose formule magiche. La visita, della durata di 90 minuti, deve essere prenotata (chiamando lo 011 4406903 o via mail a info@museitorino.it), al costo di 5 Euro (biglietto di ingresso escluso).