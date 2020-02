Autista privato NCC: vantaggi alla portata di tutti

Molti ritengono che poter usufruire di un autista privato NCC sia un lusso che pochi possono permettersi. In realtà, si tratta di un servizio alla portata di tutti che, negli ultimi tempi, sta riscuotendo grande successo per i vantaggi che offre ma anche per le tariffe convenienti. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

In cosa consiste il servizio di autista privato NCC

Quando si usufruisce di un servizio di autista privato NCC, si ha a disposizione una macchina, di solito una berlina oppure un mini van, in base alle necessità, con un autista privato che è pronto a condurre il cliente ovunque lui voglia. Per certi versi, può essere considerato un servizio simile a quello del classico taxi ma ci sono molte differenze. Scopriamole assieme agli esperti di www.best-airport-transfers.com .

Innanzitutto, un NCC, di solito, ha nel suo parco mezzi auto di rappresentanza, quindi di un certo livello, adatte anche in caso di eventi o cerimonie. La differenza più grande, poi, consiste nei costi. Mentre con un taxi c'è un tassametro che stabilisce, in base al tempo e ai chilometri percorsi, la tariffa della corsa, con un servizio di NCC si paga una tariffa fissa prestabilita prima della corsa stessa.

Anche un NCC, poi, ha le relative licenze per la sua attività e utilizza solo personale altamente qualificato, bravo nella guida, con una buona conoscenza del territorio, discreto e professionale. Infine, un NCC può essere prenotato anche con largo anticipo, evitando l'ansia tipica di quando si ha un appuntamento importante ma non ci sono taxi disponibili per la corsa.

I vantaggi del servizio autista privato NCC

Sono numerosi i vantaggi del servizio autista privato NCC, al punto da renderlo sempre più popolare sul mercato. Il vantaggio più immediato e intuibile è quello della comodità. Soprattutto se bisogna effettuare un viaggio lungo, avere a disposizione una macchina comoda con autista può fare la differenza. E, se il viaggio è di lavoro, si può sfruttare il tempo del tragitto per completare una presentazione, leggere dei documenti o semplicemente rilassarsi, perché l'onere di guidare è demandato a un'altra persona, un professionista del settore che conosce il territorio e può affrontare qualunque difficoltà.

Inoltre, il servizio può essere la soluzione ideale per le persone anziane che, così, sono in grado di muoversi in autonomia per effettuare una visita medica, raggiungere la casa di un parente, sbrigare piccole commissioni che non potrebbero fare da soli e a piedi. Anche l'aspetto del risparmio economico non è da sottovalutare: soprattutto sulle lunghe tratte, il servizio NCC si rivela molto più conveniente di qualsiasi altra soluzione, che sia la propria auto oppure un treno o un aereo.

Quando utilizzare il servizio autista privato NCC

Sono moltissime le occasioni nelle quali si può sfruttare il servizio di autista privato NCC. Se, in passato, si riteneva che un servizio del genere potesse essere utilizzato esclusivamente in occasioni formali, come ad esempio le cerimonie, oggi i clienti hanno capito che le possibilità di ricorrere al servizio di noleggio auto con autista NCC sono davvero infinite.

È una soluzione adatta per organizzare il transfer da e per l'aeroporto, il porto o la stazione, per un viaggio di lavoro o di piacere, così da assicurarsi la puntualità ma anche la comodità del trasferimento. L’autista privato NCC è la scelta ideale anche nel caso si debbano raggiungere le cittadine della provincia, in modo da spostarsi velocemente e senza dover ricorrere ai trasporti pubblici.

Una macchina con autista NCC è l'opzione migliore in caso di lunghi viaggi, avendo la possibilità di muoversi comodamente e arrivare direttamente a destinazione, senza dover cambiare mezzo. Infine, nel caso in cui occorra un'auto di rappresentanza, il servizio NCC può mettere a disposizione del cliente un parco mezzi molto ricco ed esso potrà scegliere l'auto dei suoi sogni per un'occasione speciale.

Autista privato NCC, un servizio alla portata di tutti

Tutto quanto fino ad ora detto fa capire come il servizio autista privato NCC sia davvero ormai un lusso alla portata di tutti. La possibilità di concordare la tariffa del viaggio prima della partenza, poi, consente di sapere sempre con esattezza quanto si paga, oltre a permettere di risparmiare.

Anche il moltiplicarsi delle occasioni nelle quali si può fare ricorso ai servizi di un NCC fanno sì che, ormai, si possa considerare un servizio molto popolare, una soluzione che consente di risolvere tante piccole difficoltà di spostamento che, quotidianamente, si possono verificare, in modo comodo e con una spesa contenuta.

Non resta che provare il servizio per scoprirne tutti i vantaggi e apprezzare questo nuovo sistema di viaggiare per brevi o lunghi tragitti.